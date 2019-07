La Juventus sta lavorando intensamente per chiudere l'operazione per Matthijs De Ligt. I bianconeri hanno scelto l'olandese per rinforzare la difesa e adesso si aspetta solamente la chiusura dell'affare. Anche perché la Juve è forte dell'accordo con lo stesso giocatore come ha rivelato qualche giorno fa Mino Raiola. L'agente di De Ligt ha confermato che il ragazzo classe 99 vuole trasferirsi a Torino. Di certo il difensore olandese costerà molto alla Juve visto che l'operazione dovrebbe essere di circa 80 milioni compresa la commissione di Mino Raiola.

Adesso resta solo da capire come questa cifra verrà ripartita fra parte fissa e bonus. Anche perché la commissione dell'agente dovrebbe aggirarsi intorno agli 11 milioni.

La Juve cerca l'accordo con l'Ajax

La Juventus ha scelto Matthijs De Ligt per rinforzare la sua difesa e adesso Fabio Paratici sta trattando con l'Ajax e avrebbe già alzato l'offerta al club olandese per il difensore. La speranza è che la fumata bianca possa arrivare entro sabato.

Infatti, Matthijs De Ligt vorrebbe raggiungere presto i nuovi compagni anche per potersi mettere a disposizione di Maurizio Sarri e di poter già apprendere i suoi schemi. Affinché il difensore possa sbarcare a Torino serve l'accordo tra la Juve e l'Ajax e chissà che già nelle prossime ore non possa arrivare qualche notizia su questo fronte. I tifosi bianconeri, intanto, sono in fermento e vorrebbero poter accogliere De Ligt quanto prima.

Interessanti retroscena dall'Olanda

La trattativa per Matthijs De Ligt sta tenendo banco sui media italiani e non solo.

Il difensore classe 99 è uno dei top player europei e il suo nome era finito nel mirino di molti club. De Ligt, però, ha scelto la Juve come ha confermato il suo agente Mino Raiola e adesso si attende la definizione dell'affare. Dall'Olanda sono arrivati interessanti retroscena e come afferma AD.nl, il giocatore olandese avrebbe scelto la Juve già da gennaio. Matthijs De Ligt, dunque, avrebbe dato sempre la sua preferenza ai bianconeri rispetto alle altre pretendenti ovvero il Barcellona e il Paris Saint - Germain.

La scelta del giocatore sarebbe ricaduta sulla Juventus anche grazie agli ottimi rapporti che il club ha con il suo agente Mino Raiola. Stando a quanto affermano dall'Olanda, inoltre, la fumata bianca sarebbe in arrivo è presto questa operazione dovrebbe concludersi. Quando arriverà l'ufficialità, Matthijs De Ligt si unirà a Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini, Daniele Rugani e Merih Demiral e insieme formeranno uno dei reparti di difesa più forti d'europa.

Al fianco del Capitano della Juve e del numero 19 bianconero il ragazzo classe 99 potrà ulteriormente migliorare e potrà accrescere il suo bagaglio d'esperienza. Anche perché Fabio Paratici ha scelto proprio Matthijs De Ligt perché lo vede come l'erede designato di Giorgio Chiellini e ne prenderà il posto quando il difensore livornese appenderà le scarpette al chiodo.