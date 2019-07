Non si fa altro che parlare di Calciomercato in queste giornate estive, perché tutti i club del campionato italiano sono a lavoro per rinforzare le proprie rose. Il Napoli, tra le società più attive in queste prime settimane di trattative, intende regalare al suo tecnico, Carlo Ancelotti, alcuni innesti di valore. I nomi che circolano sono altisonanti: da James Rodriguez a Mauro Icardi, da Rodrigo ad altri giocatori di talento che potrebbero esplodere, come Elmas del PSV.

E proprio a riguardo, il presidente Aurelio De Laurentiis, è tornato a parlare alla radio ufficiale del club, Radio Kiss Kiss Napoli, rilasciando alcune dichiarazioni su quelli che sono gli obiettivi della società, senza nascondersi e fare molte strategie.

'Su James non vogliamo cedere alle ingiuste richieste del Real'

Il presidente De Laurentiis, infatti, ha immediatamente spiegato come l'acquisto di Mauro Icardi sia un qualcosa di impossibile al momento, così come ci ha tenuto a specificare come James Rodriguez del Real Madrid sia già nei cuori di tutti e soprattutto di chi lo ha allenato.

Un chiaro riferimento a Carlo Ancelotti, che lo vorrebbe a tutti i costi alla sua corte per la prossima stagione. Il patron del Napoli ha raccontato che pur essendo un giocatore molto gradito, però, bisogna prima fare i conti col suo attuale club. 'Non vogliamo cedere alle ingiuste richieste del Real Madrid', ha dichiarato apertamente, specificando anche di non avere fretta perché la squadra è già molto forte.

La situazione attuale, dunque, sembra essere questa, ma sul possibile approdo del colombiano a Napoli trapela molto ottimismo. Ben diversa la situazione di Mauro Icardi, come già detto, perché De Laurentiis ha specificato che un incontro con Wanda Nara non c'è mai stato e che può essere definita 'una stupidaggine colossale'. L'argentino, secondo quanto dichiarato dal patron, non rientrerebbe tra le necessità della sua squadra. Di conseguenza, porte chiuse nei confronti del giocatore, che nel frattempo sarebbe sempre più vicino a vestire la casacca della Juventus.

Seguiti altri due profili in Spagna, Rodrigo del Valencia e Correa dell'Atletico

Intanto il Napoli lavora anche su altre possibili operazioni e, secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, un altro profilo molto seguito è quello di Rodrigo del Valencia per il quale si attende una risposta all'offerta presentata da 50 milioni di euro più bonus. Tuttavia, nel corso del blitz spagnolo, Cristiano Giuntoli avrebbe incontrato anche i dirigenti dell'Atletico Madrid per intavolare una trattativa per Ángel Martín Correa.

Insomma, il mercato del Napoli sembra destinato ad infiammarsi.