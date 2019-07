La Juventus, dopo l'arrivo di De Ligt, dovrà necessariamente pensare a vedere qualche suo pezzo pregiato, per alleggerire una rosa ricca di giocatori ma anche per sistemare le finanze, considerati i più di 100 milioni spesi a fronte di 'soli' 25 milioni come ricavi (dalla cessione di Spinazzola). I possibili indiziati a lasciare Torino sono diversi, e secondo il noto sito 'ilbianconero.com', la Juventus potrebbe ricavare più di 200 milioni di euro se riuscisse a cedere i possibili esuberi.

Si va da Perin a Joao Cancelo, fino ad arrivare Khedira, Matuidi, Higuain, Mandzukic e Kean. La cessione del portiere italiano dovrebbe fruttare almeno 15 milioni di euro, mentre come è noto i bianconeri vogliono almeno 60 milioni di euro per Joao Cancelo, che piace a Manchester City, Barcellona e Bayern Monaco. Possibili le partenze sia di Khedira che quella di Matuidi, il primo ha mercato soprattutto negli Stati Uniti ed in Turchia mentre il francese potrebbe ritornare in Ligue 1. Infine, anche Higuain, Mandzukic e Kean potrebbero lasciare Torino.

Juventus, possibili diverse cessioni

Dalle possibili cessioni dei centrocampisti Khedira e Matuidi la Juventus potrebbe ricavare 25-30 milioni (5-10 per il centrocampista turco, 20 milioni per il francese), mentre invece la punta argentina Higuain interessa alla Roma, che fra prestito e riscatto definitivo potrebbe pagare il giocatore circa 40 milioni di euro. Anche Mandzukic è apprezzato molto, in particolar modo dal Borussia Dortmund, che potrebbe offrire 15 milioni di euro alla Juventus per la punta croata.

Infine non è da sottovalutare la possibilità che Kean decida di lasciare Torino, considerando la difficoltà di rinnovo con la società bianconera e soprattutto la difficoltà di trovare un posto da titolare negli undici di Sarri. Il giocatore è valutato 40 milioni di euro, e se consideriamo la valutazione di tutti i giocatori che potrebbero lasciare Torino, i bianconeri potrebbero incassare dalle cessioni circa 200 milioni di euro.

Il mercato della Juventus

Le eventuali cessioni potrebbero portare un notevole tesoretto alla Juventus, che potrebbe decidere di investire ulteriormente sul mercato: investimenti che non dovrebbero riguardare la difesa, in quanto al posto di Joao Cancelo potrebbe essere adattato Cuadrado come terzino destro mentre Luca Pellegrini, arrivato dalla Roma, dovrebbe essere la riserva di Alex Sandro. A centrocampo, potrebbe arrivare l'offerta per Paul Pogba, che vorrebbe ritornare alla Juventus.

Per quanto riguarda il settore avanzato, se fossero cedute tutte e tre le punte prima menzionate, i bianconeri potrebbero investire sia sul centrocampista offensivo della Fiorentina Federico Chiesa, che su Mauro Icardi, punta dell'Inter.