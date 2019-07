La Juventus è pronta a partire per la tournée asiatica dove sarà impegnata in alcuni match di International Champions Cup. Ci sarà anche De Ligt, nuovo arrivo bianconero che andrà a rafforzare una difesa già forte formata da Bonucci, Chiellini, Rugani e Demiral. La dirigenza bianconera però dovrà necessariamente pensare a qualche cessione per alleggerire una rosa ricca di giocatori ma anche per sistemare i conti della società.

I possibili indiziati a lasciare la Juventus sono Perin (vicino al Benfica), Joao Cancelo, Khedira, Matuidi, Higuain, Mandzukic e Kean. Del mercato importante dei bianconeri ha parlato l'ex punta del Torino Marco Ferrante, che a Radio Sportiva si è soffermato sull'arrivo di De Ligt e su quello probabile di Mauro Icardi, oramai fuori rosa nell'Inter. L'ex punta si è soffermata anche sul possibile mercato del Torino.

Ferrante: 'Icardi arriverà'

L'ex punta del Torino Marco Ferrante, a Radio Sportiva, ha avuto modo di parlare del mercato della Juventus, sottolineando come i bianconeri si siano notevolmente rafforzati, e che De Ligt rappresenta la ciliegina sulla torta di un mercato davvero importante. Il difensore centrale ex Ajax si aggiunge infatti ad una difesa già forte, ma non bisogna però sottovalutare gli acquisti a centrocampo di Rabiot e Ramsey, giocatori in grado di portare qualità e quantità ai bianconeri.

In merito agli ulteriori acquisti che potrebbero riguardare la Juventus, Ferrante ha parlato del probabile arrivo di Mauro Icardi, considerandolo un acquisto di qualità, mentre l'Inter investirà sia su Lukaku del Manchester United che Dzeko della Roma. Ovviamente non è mancato un riferimento al 'suo' Torino, impegnato nei preliminari di Europa League: secondo Ferrante la società di Cairo potrebbe fare un importante investimento a fine mercato ma ha già una squadra definita, con i giocatori che oramai si conoscono molto bene.

Il mercato della Juventus

Secondo Ferrante, Icardi sarà un ulteriore rinforzo per la Juventus. Resta però la necessità dei bianconeri di cedere alcuni pezzi pregiati sul mercato, considerando che attualmente la rosa è formata da 27 giocatori, troppi anche perché per la lista Champions League si possono iscrivere massimo 23 giocatori. L'eventuale arrivo di Icardi presuppone quindi le possibili cessioni sia di Higuain che quella di Mandzukic: la punta argentina piace alla Roma, che potrebbe promuovere un'offerta per un prestito biennale e riscatto definito alla Juventus, per un totale di circa 40 milioni di euro.

Per quanto riguarda Mario Mandzukic, la punta interessa al Borussia Dortmund, che potrebbe offrire 15 milioni di euro alla Juventus.