Dopo aver ufficializzato Ramsey, Pellegrini, Buffon, Rabiot e Demiral, la Juventus potrebbe a breve annunciare l'acquisto del difensore centrale dell'Ajax e della nazionale olandese De Ligt. Un investimento importante per i bianconeri, che potrebbero spendere una somma superiore ai 70 milioni di euro. Ci aspettiamo quindi anche qualche cessione pesante per sistemare i conti della società e per ricavare un tesoretto utile da reinvestire in qualche altro acquisto.

Gli indiziati a lasciare la Juventus sono diversi: Perin, Joao Cancelo, Matuidi, Khedira, Higuain, Mandzukic e Kean. Proprio le cessioni delle punte potrebbero portare i bianconeri ad investire nel settore avanzato: a tal riguardo ha parlato l'ex bianconero Massimo Carrera, che ha sottolineato come il possibile arrivo a Torino di Mauro Icardi potrebbe essere molto utile alla Juventus.

Carrera: 'Icardi un'opportunità, non un rischio'

Secondo l'ex bianconero Massimo Carrera, il possibile arrivo alla Juventus di Mauro Icardi potrebbe rivelarsi una grossa opportunità per la Juventus e non un rischio.

Non si discutono infatti le qualità tecniche del giocatore, che la Juventus potrebbe acquistare a fine mercato così da poter lanciare un'offerta al ribasso all'Inter. Proprio le possibili partenze di Higuain (piace alla Roma), Mandzukic (il Borussia Dortmund potrebbe offrire alla Juventus almeno 15 milioni di euro) e Kean (la Juventus potrebbe venderlo all'Ajax per 35 milioni di euro con il diritto di riacquisto) potrebbero finanziare l'acquisto dell'argentino.

I bianconeri vorrebbero investire circa 50 milioni di euro, l'Inter lo valuta un prezzo maggiore. Resto anche l'interesse del Napoli per la punta argentina, anche se recenti indiscrezioni confermano una possibile offerta della società campana per la punta spagnola del Valencia Rodrigo.

Il mercato della Juventus

Come anche sottolineato da Carrera, Icardi potrebbe essere un'opportunità di fine mercato per la Juventus, soprattutto in caso di cessione delle tre punte bianconere.

Altri possibili partenti sono Perin (piace ad alcune società portoghesi e alla Lazio), Joao Cancelo (Manchester City e Bayern Monaco potrebbero investire sul portoghese), Matuidi e Khedira. Per quanto riguarda ulteriori arrivi, tutto passerà da alcune cessioni pesanti: nel settore avanzato, oltre al possibile acquisto di Icardi, non è da escludere l'arrivo del centrocampista offensivo della Fiorentina e della nazionale italiana di Roberto Mancini.

Come ribadito dal proprietario della Fiorentina Rocco Commisso, il giocatore dovrebbe rimanere nella società toscana almeno un altro anno ma si attende il ritorno del giocatore dalle vacanze.