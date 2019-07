Questi sono giorni molto intensi in casa Juventus. Infatti, la squadra ha ripreso la preparazione e Maurizio Sarri sta facendo svolgere delle doppie sedute ai suoi ragazzi. Oggi, il tecnico bianconero ha ritrovato altri due giocatori: Cristiano Ronaldo e Blaise Matuidi.

CR7, questa mattina, è arrivato intorno alle 9:10 al JMedical per sostenere le visite mediche. Il portoghese è stato accolto da moltissimi tifosi e lui, come sempre, è stato molto disponibile e si è fermato per foto e autografi. Al termine delle visite mediche Cristiano Ronaldo si è subito diretto alla Continassa.

La giornata di CR7

Ieri pomeriggio, poco prima delle 18 Cristiano Ronaldo ha fatto il suo rientro a Torino visto che questa mattina ha ripreso a lavorare dopo le vacanze. Stamani, CR7 si è subito diretto alla Continassa ha salutato velocemente i compagni e poi insieme a Blaise Matuidi è andato al JMedical. I due giocatori, così come hanno fatto i loro compagni mercoledì scorso, hanno svolto le visite mediche di idoneità.

Dopo aver svolto i test medici Cristiano Ronaldo ha lasciato il JMedical e si è avvicinato nuovamente ai tifosi per salutarli, poi è salito in macchina direzione JTC. Una volta rientrato alla Continassa CR7 è sceso subito in campo dove ha ritrovato i suoi compagni li ha salutati uno ad uno e poi si è messo subito al lavoro agli ordini di Sarri.

Domani doppia seduta per la Juve

Quello di oggi è il quarto giorno di lavoro per la Juventus e Maurizio Sarri ha deciso di far svolgere una sola seduta di lavoro ai suoi ragazzi.

Infatti, dopo il pranzo i giocatori hanno lasciato il centro sportivo. La squadra, questa mattina, ha svolto prima un lavoro di stretching e di attivazione e poi ha proseguito con la parte atletica. Poi il gruppo ha lavorato per molto tempo con il pallone e la seduta mattutina è stata molto intensa. Questo pomeriggio, i giocatori potranno godere di qualche ora di riposo, ma già da domani si tornerà a faticare.

Domenica, la Juve svolgerà un'altra doppia seduta e si allenerà sia al mattino che al pomeriggio. Domani, la giornata inizierà presto con l'arrivo alla Continassa e la squadra scenderà subito in campo. Dopo pranzo ci sarà un momento di riposo all'interno del centro sportivo e infine sarà il momento per tornare in campo, la squadra lascerà il JTC solo dopo la cena.

La Juve resterà ancora qualche giorno a Torino visto che il 18 luglio è in programma la partenza per la tournée estiva.

In Asia i bianconeri svolgeranno le prime amichevoli e si vedranno quindi i primi dettami tattici di Sarri. Il primo test che svolgerà la Juve sarà in programma il 21 luglio contro il Tottenham, poi ci saranno le sfide contro l'Inter e il Team K, questi due match si disputeranno il 24 e il 26 luglio. Al termine della terza amichevole la squadra tornerà a Torino. Poi per fine mese sono attesi i rientri di Paulo Dybala, Rodrigo Bentancur, Alex Sandro, Moise Kean e Luca Pellegrini.