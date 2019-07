Il Milan nelle prossime settimane sarà impegnato nell’International Champions Cup. La tournée negli Stati Uniti vedrà i rossoneri affrontare il Bayern Monaco nella prima sfida in programma. I ragazzi di Marco Giampaolo scenderanno in campo mercoledì 24 luglio 2019, quando in Italia saranno le ore 3.00 di notte, al Children’s Mercy Park di Kansas City.

L’amichevole verrà trasmessa in diretta tv su Sportitalia.

Una volta archiviato questo match, per il Milan ci saranno da disputare altre due partite in terra americana. Gli avversari saranno Benfica (28 luglio) e Manchester United (3 agosto), che rientreranno sempre nel calendario della ICC 2019. Tutte queste partite verranno trasmesse da Sportitalia e le cronache dei rossoneri saranno a cura di Carlo Pellegatti.

In attesa di scoprire cosa accadrà in campo, andiamo a scoprire il bilancio delle amichevoli estive contro i bavaresi negli ultimi anni.

Rossoneri vittoriosi due anni fa nella ICC

Il Milan ha già affrontato il Bayern Monaco nell’International Champions Cup. Nell’estate del 2017 vinse con un netto 4-0. A segno in quell’occasione andarono Patrick Cutrone (doppietta), Franck Kessié e Hakan Çalhanoğlu. I due club si sono sfidati per diverse volte anche nell’Audi Cup, dove non ci sono mai stati successi per i rossoneri. Nel 2015 finì 3-0 per i tedeschi (Juan Bernat, Mario Götze e Robert Lewandowski).

La sfida si dovette decidere ai calci di rigore nel 2011, con vittoria ad appannaggio del Bayern Monaco per 6-4 dopo l’1-1 dei tempi regolamentari, in cui segnarono Toni Kroos da una parte e Zlatan Ibrahimović dall’altra parte. Infine, nel 2009 vinsero ancora i bavaresi per 4-1 (doppietta Thomas Müller, Bastian Schweinsteiger e Saër Sène, con gol rossonero di Andrea Pirlo).

Nelle stagioni ancor prima, ci sono state altre occasioni per vedere in campo le due squadre in estate.

Nel 2002 ci fu l’incrocio nel Trofeo Santiago Bernabeu, che vide i tedeschi imporsi per 2-1, mentre negli ultimi anni del secolo scorso si registrarono tre match nella Coppa Opel Masters. Milan e Bayern Monaco, però, si affrontarono anche nel 1994 in occasione del Trofeo Berlusconi, con rossoneri vincenti per 1-0 con goal di Ruud Gullit.

Oltre alle amichevoli, ci sono state anche diverse partite ufficiali nelle coppe europee, dove il Milan vanta un bilancio positivo, con 6 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta.

L’ultimo incrocio risale alla stagione 2006/07 di Champions League, quando ci fu poi il successo finale ad Atene. L’andata allo Stadio San Siro finì 2-2. Andrea Pirlo aprì le marcature nel primo tempo, poi nella ripresa pareggiò i conti Daniel Van Buyten. Pochi minuti più tardi Kaká riportò i rossoneri in vantaggio su calcio di rigore, ma ancora una volta segnò Daniel Van Buyten, gelando il pubblico di casa nel recupero.

Al Milan serviva un’impresa all’Allianz Arena, che arrivò ad una settimana di distanza con vittoria per 0-2. Clarence Seedorf e Filippo Inzaghi furono gli eroi di quella sfida. La cavalcata della squadra di Carlo Ancelotti proseguì fino all’ultimo atto, quando vinse contro il Liverpool, vendicando la delusione di Istanbul di due anni prima.