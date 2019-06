Nel corso dell’estate assisteremo ad una serie di amichevoli, che coinvolgeranno le squadre di Serie A. L’attenzione maggiore sarà rivolta alle sfide valevoli per l’International Champions Cup, che quest’anno avrà come protagoniste Juventus, Inter, Milan e Fiorentina. A partire dal 17 luglio 2019 cominceranno una serie di match contro club di prestigio internazionale. Gli appassionati di calcio avranno modo di seguire tutte le partite delle italiane in chiaro.

La diretta tv verrà proposta da Sportitalia, al contrario di quanto accadeva negli anni passati. Fino al 10 agosto 2019 ci attenderà un ricco programma, che sarà una sorta di antipasto della nuova stagione calcistica.

Le stelle del calcio sbarcano in esclusiva su #Sportitalia! ⭐️

Dal 17 luglio al 10 agosto non perdere nemmeno una partita di @IntChampionsCup! ⚽️



Toccherà alla Fiorentina aprire le danze.

I viola affronteranno il Guadalajara al SeatGeek Stadium di Bridgeview, in Illinois. Il fischio d’inizio sarà fissato alle ore 3.00 del 17 luglio 2019. I ragazzi di Vincenzo Montella, che precedentemente saranno in ritiro a Moena, in Val di Fassa, sfideranno successivamente l’Arsenal al Bank of America Stadium di Charlotte (21/07) e il Benfica alla Red Bull Arena di Harrison (25/07).

Juventus e Inter si affronteranno a Nanchino in ICC

La Juventus avrà tre importanti amichevoli questa estate.

La prima parte della tournée sarà in Asia, dove affronterà per primo il Tottenham (21/07). I bianconeri saranno di scena a Singapore, dopodiché si sposteranno a Nanchino per incontrare l’Inter. Il derby d’Italia in terra asiatica si giocherà il 24 luglio 2019 al Nanjing Olympic Sports Center. Una volta rientrata in Italia, la squadra di Maurizio Sarri proseguirà la preparazione fisica, prima di volare a Stoccolma per sfidare l’Atlético Madrid (10/08).

Un remake degli ottavi di finale della passata edizione della Champions League, che vide la Juventus ribaltare il 2-0 dell’andata con il 3-0 firmato da Cristiano Ronaldo al ritorno.

Come detto, anche l’Inter sarà protagonista dell’ICC. I nerazzurri cominceranno con la sfida al Manchester United, attesa a Singapore per il 20 luglio 2019. Dopo la già citata amichevole contro i bianconeri, voleranno a Londra per incrociare il Tottenham (4/08). Saranno partite importanti per Antonio Conte, che si troverà davanti squadre di un certo spessore.

L’ultima squadra impegnata nell’International Champions Cup sarà il Milan. I rossoneri cominceranno la tournée andando ad affrontare il Bayern Monaco al Children’s Mercy Park di Kansas City il 24 luglio 2019. Successivamente si sposteranno a Foxborough, dove sfideranno il Benfica (28/07). Si concluderà a Cardiff contro il Manchester United (3/08). Le sopracitate partite non saranno le sole amichevoli estive di queste squadre italiane. Infatti, sia prima di questi impegni che dopo, ci attenderanno altri match di pre-campionato.