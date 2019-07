Nella giornata di sabato la Juventus è sbarcata a Singapore dove, quest'oggi, giocherà la prima sfida dell'International Champions Cup. Ieri, i Campioni d'Italia hanno ricevuto una grande accoglienza e hanno anche partecipato ad alcuni eventi per salutare i tifosi locali. In Asia Cristiano Ronaldo e compagni sono molto acclamati e anche durante la seduta di allenamento di sabato c'erano moltissimi fans che hanno potuto assistere alla seduta dei bianconeri.

Oggi, però, si farà sul serio e per i ragazzi di Maurizio Sarri ci sarà il primo test in campo. Infatti, alle ore 13:30 (ora italiana) la Juve sfiderà il Tottenham. Questo test servirà soprattutto per vedere a che punto è la preparazione dei bianconeri, che dallo scorso 10 luglio hanno ripreso le sessioni di lavoro. Dunque il match contro gli inglesi sarà utile per intuire se i giocatori hanno già appreso gli schemi del tecnico toscano.

Sarri, oggi, si affiderà al 4-3-3 e durante la partita ci sarà spazio anche per il nuovo acquisto Matthijs de Ligt, come ha rivelato lo stesso allenatore juventino nella conferenza stampa di ieri. Ma se l'olandese esordirà a gara in corso, ci saranno alcuni nuovi acquisti che giocheranno dal primo minuto: Merih Demiral e Adrien Rabiot. Mentre in attacco Maurizio Sarri si affiderà alle certezze bianconere Federico Bernardeschi, Mario Mandzukic e Cristiano Ronaldo.

Prma amichevole della stagione per la Juve

La Juventus, alle 13:30 (ora italiana), farà il suo esordio in campo nella stagione 2019/2020.

La prima uscita servirà soprattutto per mettere minuti nelle gambe e per vedere i nuovi schemi di Maurizio Sarri. Il tecnico toscano, oggi, punterà sul 4-3-3 e contro il Tottenham si affiderà a gran parte dei suoi uomini migliori. In difesa, davanti a Wojciech Szczesny, agiranno Joao Cancelo, Merih Demiral, Leonardo Bonucci e Mattia De Sciglio. In mezzo al campo, Sarri non farà grandi cambiamenti e si affiderà a Emre Can e Miralem Pjanic insieme a loro ci sarà l'esordio di Adrien Rabiot. Per il francese sarà la prima partita da giocatore della Juventus e i tifosi sono molto curiosi di vederlo in azione.

A guidare l'attacco, invece, ci sarà Cristiano Ronaldo che avrà al suo fianco Mario Mandzukic e Federico Bernardeschi.

Probabile formazione Juventus (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Demiral, Bonucci, De Sciglio; Can, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Mandzukic, Cristiano Ronaldo.

Demiral andrà a Nanchino

La Juventus, prima di partire per Singapore, aveva annunciato che Merih Demiral subito dopo la partita contro il Tottenham sarebbe tornato in Italia per problemi burocratici legati al visto.

Questa mattina, però, sono arrivate buone notizie per il difensore turco visto che ha ottenuto il visto per la Cina. Perciò Demiral andrà regolarmente a Nanchino con i suoi compagni di squadra e proseguirà la tournée con la Juve.