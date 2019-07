La prossima Serie A potrebbe rivelarsi molto interessante, considerando il fatto che società come Inter e Napoli si stanno rinforzando con l'obiettivo di interrompere il dominio della Juventus, vincitrice degli ultimi otto scudetti.

Il ritorno in Italia di allenatori come Sarri e Conte, inoltre, potrebbe incrementare ulteriormente il livello del massimo campionato, avvicinandolo ad altre competizioni europee, tra le quali spiccano indubbiamente la Premier League e la Liga.

Se la Juventus e l'Inter hanno cambiato i rispettivi allenatori, avviando dei nuovi progetti tecnici, il Napoli ha fatto diversamente, confermando in panchina Carlo Ancelotti. A tal proposito, il capitano della squadra campana, Lorenzo Insigne, intervistato da Sky Sport ha rilanciato le ambizioni degli azzurri in ottica scudetto per la prossima stagione.

Insigne: 'È il mio Napoli più forte'

Lorenzo Insigne ha affermato con una certa sicurezza che questo Napoli, secondo il suo parere, è il più forte degli ultimi anni.

La presenza in organico di giovani di valore come Fabian Ruiz (acquistato lo scorso anno) ha permesso alla squadra di fare un ulteriore salto di qualità, e anche il mercato portato avanti finora sta dimostrando le ambizioni del club di De Laurentiis.

Ad esempio, parlando di Manolas, l'attaccante di Frattamaggiore ha rivelato di essere rimasto fin da subito positivamente impressionato da lui, aggiungendo che si tratta di un giocatore di grande esperienza anche in Champions League che, dunque, è destinato a dare il suo contributo per la causa azzurra.

In merito ai probabili arrivi, ovvero ai vari James Rodriguez, Pépé o Icardi, il capitano del Napoli ha detto che ovviamente sono tutti dei campioni, ricordando però che spetta alla dirigenza e a Carlo Ancelotti scegliere su chi puntare.

Le possibilità del Napoli di vincere lo scudetto

Naturalmente non sono mancate delle domande sulla prossima Serie A e sulla lotta scudetto. Insigne non ha nascosto che il sogno del Napoli è proprio quello di laurearsi campione d'Italia, e a tal proposito ha detto che quest'anno gli azzurri avranno il vantaggio di partire da un gruppo solido e ben collaudato, guidato da un tecnico che già da un anno lavora con la squadra, mentre la Juventus ha cambiato tecnico e sta cambiando ancora molto.

Guardando ai suoi obiettivi personali, il fantasista azzurro ha dichiarato che gli piacerebbe segnare più gol rispetto alla stagione precedente, perché in questo modo potrebbe essere maggiormente d'aiuto alla squadra.

Intanto ricordiamo che sul mercato il Napoli è sempre alla ricerca di un rinforzo in attacco, mentre sembra ormai in dirittura d'arrivo l'acquisto del centrocampista Elmas dal Fenerbahce per circa 16 milioni di euro più 2 di bonus.

In uscita, invece, sarebbe stato raggiunto l'accordo per il passaggio di Rog al Cagliari in prestito oneroso con obbligo di riscatto. La società sarda verserebbe 2 milioni subito a quella partenopea, mentre il prossimo anno pagherebbe i restanti 13 milioni di euro.