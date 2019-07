La Juventus è pronta ad accogliere l'ultimo arrivato: secondo le ultime indiscrezioni, in serata potrebbe atterrare a Torino il difensore centrale De Ligt, domani 17 luglio dovrebbero esserci le visite mediche e la firma del contratto del giocatore. Quest'ultimo quindi dovrebbe partire con la Juventus per la tournée asiatica dove disputerà alcuni match di International Champions Cup. La dirigenza bianconera poi dovrà necessariamente cedere qualche pezzo pregiato sul mercato, considerando la rosa ricca (27 giocatori) e le esigenze di bilancio.

I bianconeri infatti in questo Calciomercato estivo, se consideriamo anche l'ingente investimento per De Ligt, hanno speso fino ad adesso 100 milioni di euro a fronte di un'unica cessione, quella di Spinazzola alla Roma per 25 milioni di euro. I possibili indiziati a lasciare Torino sono diversi: Perin (che è vicino al Benfica) Joao Cancelo, Khedira, Matuidi, Higuain e Mandzukic. E proprio la possibile cessione del portoghese potrebbe determinare un clamoroso ritorno alla Juventus di Dani Alves, come scrive il noto sito ''Goal.com''.

Juventus, possibile incontro a Torino con Dani Alves

Secondo il noto sito ''Goal.com'', la dirigenza bianconera avrebbe incontrato il terzino destro campione d'America con la sua nazionale Dani Alves: come è noto il brasiliano è libero di firmare con qualsiasi società, dopo aver giocato la scorsa stagione al Paris Saint Germain. Come conferma il sito, la Juventus potrebbe decidere di investire sul brasiliano, che però chiederebbe almeno sette milioni di euro a stagione. Bisogna considerare poi le parole di Dani Alves di qualche tempo fa indirizzate all'ambiente torinese, parole non di certo al miele.

Ci teniamo a sottolineare che la trattativa potrebbe essere difficile, anche considerando la concorrenza: ci sarebbero infatti anche Inter e Manchester City interessate al brasiliano

Il mercato della Juventus

Di certo, nel caso partisse Joao Cancelo (anche se le ultime indiscrezioni sembrano confermare che il City potrebbe decidere di rinunciare la terzino portoghese), servirà necessariamente un terzino destro, considerando che in rosa attualmente ci sarebbe solo De Sciglio.

La dirigenza bianconera sarebbe interessata all'albanese del Napoli, Hysaj, con il giocatore che quasi sicuramente lascerà la società campana, anche perché in quel ruolo il Napoli ha acquistato Di Lorenzo dall'Empoli mentre il titolare dovrebbe essere Mailcuit. Per quanto riguarda il settore avanzato, se la Juventus dovesse cedere Higuain e Mandzukic, potrebbe investire su Icardi dell'Inter ed eventualmente anche su Chiesa della Fiorentina.