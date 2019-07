La Serie A 2019/2020 sta per prendere forma. Mentre tutte le squadre sono impegnate a spendere fatiche tra ritiri e tournée sparse in giro per il mondo, la Lega Serie A, attraverso un comunicato ufficiale, ha pubblicato le date della nuova stagione, sia per quanto riguarda il campionato, sia per quanto concerne la Coppa Italia.

Il campionato di massima serie aprirà i battenti domenica 25 agosto 2019, anche se ufficialmente la prima gara si disputerà il giorno precedente, con l'anticipo di sabato 24.

A differenza della stagione precedente, quest'anno non si giocherà il Boxing Day durante le Feste natalizie, l'ultima sfida dell'anno solare 2019 sarà infatti il 22 dicembre e poi si tornerà in campo con il turno di domenica 5 gennaio 2020. Saranno 4 le soste "causa" nazionale: domenica 8 settembre, domenica 13 ottobre, domenica 17 novembre e infine domenica 29 marzo 2020. E' in queste date, infatti, che la nazionale allenata da Roberto Mancini proverà a strappare il pass per accedere a Euro 2020.

Saranno come sempre presenti i turni infrasettimanali che si terranno rispettivamente: mercoledì 25 settembre, mercoledì 30 ottobre e mercoledì 22 aprile 2020.

Gli orari delle partite seguiranno lo stesso format adottato nella scorsa stagione: 3 anticipi al sabato (ore 15,00; 18,00; 20,30), il lunch match della domenica alle 12,30, le 3 sfide del pomeriggio (ore 15), e gli abituali posticipi delle 18 e delle 20,30.

Le date della Coppa Italia

Per quanto riguarda la Coppa Italia, il primo turno eliminatorio è previsto per il 4 agosto 2019. Il secondo turno sarà domenica 11 agosto, il terzo domenica 18 agosto, mentre mercoledì 4 dicembre si giocherà il quarto turno.

Si inizierà a fare sul serio, quindi con l'ingresso delle 8 "big" di Serie A a partire da mercoledì 15 gennaio 2020, impegno valido per gli ottavi di finale. Quarti di finale previsti per mercoledì 29 gennaio 2020; le due semifinali d'andata sono previste per mercoledì 12 febbraio 2020, il ritorno dopo tre settimane, il 4 marzo. La finale della competizione sarà datata 13 maggio 2020.

Niente inizio anticipato malgrado Euro 2020

Nonostante l'incombere del campionato europeo di calcio 2020, che sarà inaugurato il prossimo 12 giugno allo stadio Olimpico di Roma, non ci sarà un inizio particolarmente anticipato del campionato.

Per gli azzurri, questa non è certamente una buona notizia dal momento che il campionato non si chiuderà in anticipo come si augurava il commissario tecnico di Jesi. In questo modo, i giocatori italiani potranno raggiungere il ritiro di Mancini solo 19 giorni prima dell'inizio dell'Europeo. Una situazione delicata, ma non del tutto diversa rispetto a quella delle altre principali leghe europee: in Francia e in Spagna,infatti, la stagione tramonterà nello stesso week-end, mentre solo in Inghilterra e in Germania i giochi si chiuderanno una settimana prima (17 maggio).