Adesso che la dirigenza rossonera è al completo e Marco Giampaolo è stato ufficialmente annunciato come allenatore, bisognerà guardare ai giocatori della squadra che hanno alcuni punti interrogativi che li circondano. Uno dei più grandi punti interrogativi del Milan è l'attaccante Andre Silva. Ci sono state voci secondo cui Silva potrebbe rimanere a Milano in questa stagione, visto che Marco Giampaolo potrebbe provare ad accoppiarlo con il prolifico attaccante Krzysztof Piatek.

Silva-Milan: una prima stagione molto deludente

Quando Andre Silva arrivò al Milan dal Porto ci fu un sacco di clamore intorno al giocatore. Nella stagione 16/17, Silva ha segnato 21 gol e realizzato 8 assist in 44 presenze. Le sue prestazioni in Portogallo hanno portato Cristiano Ronaldo a incoronare l'erede della nazionale portoghese. Silva sembrava essere un giocatore promettente e il Milan lo ha strappato alla concorrenza per una cifra di 38 milioni di euro.

Bene, la prima stagione a Milano per Silva non è andata come previsto. Con Vincenzo Montella e Gennaro Gattuso, Silva non ha avuto l'opportunità di giocare e quando ha avuto la possibilità non ha certamente impressionato gli addetti ai lavori. In 40 presenze, Silva ha segnato solo 10 gol, e la maggior parte dei quali in Europa League. Alla fine dell'anno Silva era frustrato al Milan e voleva più spazio per giocare. Quindi, il Milan gli ha concesso l'opportunità di ricominciare in Spagna.

Una stagione in prestito in Spagna

L'anno di Andrè Silva in prestito al Siviglia è stato uno dei casi più strani per un giocatore nel calcio. Silva ha avuto un ottimo inizio al Siviglia segnando una tripletta nella sua prima partita. Il portoghese ha poi continuato la sua partenza abbastanza calda segnando quattro gol in sei partite. Poi il suo rendimento è drasticamente calato ed ha concluso segnando due gol per il resto della stagione. Dopo una partenza così calda è stato deludente vedere Silva segnare a malapena per il resto dell'anno.

Tuttavia questa non era la parte peggiore del suo periodo di prestito. Una delle parti più bizzarre dell'anno di Silva a Siviglia è stata verso la fine dell'anno, dove il giocatore fu accusato di aver falsificato un infortunio. Ovviamente Silva ha continuamente negato queste accuse, sostenendo di essere rimasto ferito e ha espresso il suo interesse per il ritorno a Milano.

Un futuro brillante in un nuovo sistema di gioco?

Sembra che Giampaolo veda qualcosa in Silva e voglia metterlo alla prova nella sua formazione.

Molto probabilmente Silva giocherà come seconda punta e ciò potrebbe far notare il suo talento. Silva e Piatek potrebbero essere una buona coppia per il Milan con Giampaolo, con la qualità di Silva nella gestione del pallone e i superbi movimenti di Piatek. Al momento il valore su Silva non è molto alto, quindi potrebbe essere il nuovo allenatore rossonero l'uomo incaricato a risollevare la quotazione del portoghese qualora restasse al Milan.

Il futuro di Silva non è deciso, il Southampton ci prova

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, nelle ultime ore c'è stata un'offensiva di Southampton, che, attraverso intermediari, avrebbe fatto una proposta concreta al Milan per Andre Silva: un prestito con diritto di riscatto per 18 milioni di euro.

Tuttavia, questa offerta è stata considerata bassa dai rossoneri, tenendo conto che hanno pagato 38 milioni di euro per il giocatore due estati fa. Il club parte da una valutazione di 25 milioni, ma in questo momento preferirebbe trattenere il giocatore e dargli un'altra possibilità. Sebbene se dovesse arrivare un'offerta adeguata, l'attaccante portoghese potrebbe di nuovo lasciare Milanello.