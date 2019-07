I rossoneri sono impegnati a pianificare la prossima stagione, visto che il nuovo allenatore Marco Giampaolo spera di lasciare il segno nella squadra e prepararsi a realizzare il suo stile di gioco preferito. A giudicare dal suo periodo all'Empoli ed alla Sampdoria, il tecnico italiano ama dominare il possesso e giocare un calcio molto spumeggiante, ma per ricreare questo sistema al Milan, avrà bisogno di centrocampisti che soddisfino le sue idee.

Secondo MilanNews.it, Veretout è stato individuato come obiettivo principale, anche se il prezzo da 25 milioni di euro della stella della Fiorentina potrebbe complicare le cose in quanto suggerisce che il Milan dovrà includere un giocatore nello scambio. Per il noto portale sono cinque i nomi che potrebbero essere protagonisti dell'operazione: Ivan Strinic, Diego Laxalt, Lucas Biglia, Fabio Borini o Patrick Cutrone. Il tempo dirà se è possibile raggiungere un accordo, ma certamente per giocatori come Strinic e Laxalt la piazza viola potrebbe essere molto attraente, visto che il Milan ha appena acquistato Theo Hernandez in quel ruolo.

Calciomercato Milan, gli aggiornamenti su Ceballos

Dani Ceballos è un obiettivo concreto per il Milan ed è uno dei desideri di Marco Giampaolo. Il giocatore stesso ha aperto ad una partenza dal Santiago Bernabeu nelle ultime ore dicendo che gli piacerebbe provare una nuova esperienza. Zidane considera il centrocampista una riserva e per questo motivo Ceballos ha chiesto di essere dato in prestito in modo che possa eventualmente tornare al club nel caso in cui il francese lasci il Real Madrid.

Questo sembra essere lo scenario perfetto per il Milan che ha tentato un accordo di prestito con un'opzione per l'acquisto. Il problema è, tuttavia, che i dirigenti del Real Madrid non la pensano allo stesso modo e stanno spingendo per una vendita a titolo definitivo (Perez vorrebbe raccogliere 45-50 milioni di euro). I negoziati proseguiranno nelle prossime ore e giorni, ma la volontà di Ceballos stesso conta molto e il Milan è la sua destinazione preferita sin da ora, secondo Sportmediaset.

Milan, battaglia col Bayern Monaco per Vignato

Emanuel Vignato è uno dei più brillanti talenti italiani e ha attirato l'interesse di vari club in tutta Europa grazie alle sue prestazioni nella stagione disputata con il Chievo Verona. I due corteggiatori più seri sembrano essere Milan e Bayern Monaco. Come appreso da Calciomercato.com, il Bayern è attualmente in leggero vantaggio per il giocatore, ma l'ultima parola non è stata ancora pronunciata e i rossoneri hanno un asso nella manica.

I dirigenti del Milan sono stati in contatto con il Chievo e l'agente del giocatore da settimane e i colloqui erano in corso anche sotto la guida di Leonardo, che ha lasciato il club alla fine della stagione. Il Chievo vuole 8 milioni di euro per Vignato e il Milan potrebbe offrire alcune controparti tecniche nell'operazione per facilitare un accordo. I due nomi citati erano Gian Filippo Felicioli e Matteo Gabbia.