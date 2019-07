Nelle prossime settimane non è da escludere che il mercato si muova soprattutto intorno agli attaccanti. Infatti sono molti bomber in cerca di sistemazione e anche la Juventus potrebbe essere coinvolta in questo valzer delle punte. Infatti i bianconeri devono risolvere la situazione legata a Gonzalo Higuain. La Juve vorrebbe cederlo ma il Pipita sembrerebbe non volere altri club italiani. Un altro numero 9 in cerca di una sistemazione sarebbe Mauro Icardi. L'argentino, secondo Repubblica, avrebbe espresso il desiderio di restare all'Inter.

Non è da escludere che le parti arrivino a uno scontro frontale: infatti se Icardi non dovesse trovare spazio potrebbe addirittura promuovere azioni legali per potersi liberare a zero.

Tanti bomber da sistemare

Le prossime settimane potrebbero essere molto calde soprattutto per alcuni attaccanti della Serie A. Uno di questi è Gonzalo Higuain. Il Pipita è rientrato alla Juventus dopo il prestito al Chelsea e il suo futuro sembra essere lontano da Torino.

Anche se suo fratello Nicolas, nonché suo agente, ha fatto sapere che in Italia Gonzalo Higuain vestirà solo la maglia bianconera e che ha due anni di contratto che intende rispettare. La Juve però avrebbe aperto alla Roma proprio per una cessione del bomber argentino. I giallorossi starebbero pensando al Pipita nell'eventualità della partenza di Dzeko, considerato vicino all'Inter.

Con l'eventuale l'arrivo del bosniaco in nerazzurro, la società milanese dovrebbe comunque risolvere la questione Icardi.

L'argentino avrebbe già fatto sapere di voler restare a Milano e non prenderebbe in considerazione mete estere. L'Inter avrebbe anche cercato di offrirlo al Manchester United, ma l'ex Sampdoria non vuole lasciare l'Italia. Il nome di Icardi continua anche a essere accostato alla Juventus.

Dunque è possibile che si scateni un domino degli attaccanti, anche se tutti i tasselli dovranno necessariamente incastrarsi. In casa Juve inoltre non è da escludere nemmeno la partenza di Mario Mandzukic e se, per sostituirlo, Maurizio Sarri chiederebbe un classico 9 oppure un giocatore con caratteristiche diverse.

In ogni caso bisognerà monitorare bene la questione attacco dei bianconeri e chissà che non possa esserci qualche sorpresa.

Domani le visite mediche di Buffon

Domani 3 luglio Gianluigi Buffon sosterrà le visite mediche con la Juventus. Il portiere, dopo un solo anno al Paris Saint Germain, tornerà in bianconero per fare il vice Szczesny. La prossima settimana prenderà il via la preparazione estiva e la Juventus ha da poco annunciato che la squadra il 26 luglio sarà in campo a Seoul alle 20:00 (le 13:00 in Italia) e sfiderà il Team - K ovvero una selezione dei migliori calciatori della massima serie coreana.

I campioni d'Italia, oltre a questa sfida, giocheranno altre due amichevoli: la prima sarà il 21 luglio contro il Tottenham, la seconda invece è in programma il 24 luglio contro l'Inter.