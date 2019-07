Adrien Rabiot è ufficialmente un giocatore della Juventus, 24 anni e già 19 trofei vinti in carriera con il PSG, giovane e talentuoso, il francese arriva alla corte di Sarri dopo alti e bassi sia con il club parigino che con la nazionale Francese.

Pronto per la consacrazione a livelli europei, si è presentato fin da subito con una serietà e una professionalità non indifferente.

Nasce a Saint-Maurice, il 3 aprile del 1995, di ruolo centrocampista ma riesce ad esprimere al meglio il suo talento come mezzala sinistra, dal fisico importante abbina alle capacità tecniche un’ottima capacità di inserimento con e senza palla, dotato di un buon dribbling e più che buone capacità nel rifinire l’azione.

Pubblicità

Pubblicità

Dopo un passato nelle giovanili dell’academy del Manchester City, fa ritorno in patria dopo soli 6 mesi, e nel 2009 viene notato dal Paris Saint-Germain, che lo acquista nel 2010. Fa il suo esordio tra i professionisti nella stagione 2012-2013, sotto la guida tecnica di Carlo Ancelotti.

Nuovo capitolo della carriera: Adrien Rabiot è un nuovo giocatore della Juventus

Dopo il colpo di mercato praticamente a costo zero di Ramsey, la Juventus ha ufficializzato l’arrivo, ancora a parametro zero, di un altro giovane talento, si tratta di Adrien Rabiot.

Pubblicità

Il nuovo centrocampo della Juventus, agli ordini di mister Sarri, sta prendendo forma giorno dopo giorno, infatti l’arrivo di Rabiot proietta la squadra di Torino ad essere una delle formazioni più competitive e forti del panorama europeo. Dal canto suo Rabiot ha il potenziale per raggiungere il top nel suo ruolo, ma dovrà impegnarsi e dare tutto per guadagnarsi la fiducia di Sarri e di tutto il popolo juventino. Infatti, oltre le doti tecniche, delle quali non si discute, vedremo se avrà anche le capacità di adattarsi a un ambiente nuovo ed estremamente competitivo.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus Serie A

Sarà titolare al fianco di Matuidi?

I due calciatori si conoscono molto bene, sono stati compagni di squadra sia nel PSG che nella nazionale transalpina.

E pensare che proprio qualche anno fa il PSG scelse di tenere Rabiot, con la speranza di rinnovargli il contratto, poi senza esito positivo, ai danni proprio di Matuidi che approdò alla Juventus. I due giocatori sono molto diversi tra loro, se da una parte abbiamo definito Rabiot elegante, tecnico e offensivo, dall’altra parte Matuidi è molto più difensivo, di sacrificio e di corsa. Di certo il nuovo acquisto dovrà dare tanto e cambiare atteggiamento per poter trovare spazio tra i titolari.

Riuscirà ad emergere negli schemi di Sarri?

L’arrivo del tecnico italiano è una novità in casa juve. Gioco veloce, tecnico, caratterizzato da tanti schemi da ricordare ma altrettanto efficaci, i nuovi giocatori dovranno adattarsi ai nuovi metodi di lavoro e la nuova mentalità del tecnico toscano. Lo schema già sembra molto chiaro, creare tantissimo gioco, per le finalizzazioni di Cristiano Ronaldo.

Il nuovo acquisto Rabiot potrà inserirsi nei nuovi schemi del Sarri-ball?

Pubblicità

Sicuramente le qualità del giocatore aiuteranno sia il mister che la squadra ad un inserimento importante tra i titolarissimi, ma è altresì vero che ci sarà bisogno di cambiare atteggiamento, essere più maturo e disponibile per un calcio diverso da quello conosciuto prima dell’arrivo alla Juventus.

L’inizio della nuova stagione è alle porte, non ci resta che attendere per vedere cosa succederà.