Il Milan è alla ricerca di un difensore centrale per rinforzare il reparto difensivo (orfano di ben tre giocatori dopo le partenze di Christian Zapata, Ignazio Abate e Simic) per la prossima stagione di Serie A e Dayot Upamecano del Lipsia è uno dei nomi della lista dei desideri di Paolo Maldini e Zvonimir Boban. La richiesta del club tedesco è di circa 30-35 milioni di euro, ma i rossoneri avrebbero un piano per arrivare alla stella francese.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Lipsia avrebbe presentato un'offerta per Hakan Calhanoglu, un giocatore al quale i tedeschi erano già interessati lo scorso gennaio. Calhanoglu ha giocato 36 volte in Serie A la scorsa stagione, segnando tre gol e mettendo a segno sei assist, ma ci sono dubbi su dove possa essere inserito al meglio nel 4-3-1-2 del nuovo allenatore Marco Giampaolo. I rossoneri stanno prendendo in considerazione l'ipotesi di inserire il centrocampista turco nelle trattative per l'acquisizione del ventenne.

Upamecano è arrivato al Lipsia due anni fa dal Salisburgo e da allora è cresciuto fino a diventare uno dei leader della Bundesliga. Il nazionale francese ha collezionato 75 presenze, segnando 3 gol nel periodo passato al Lipsia. Il giocatore ha partecipato al campionato europeo Under 21 di quest'anno, disputatosi in Italia, in cui la Francia ha raggiunto la semifinale ed è stata eliminata dalla Spagna.

Calciomercato Milan, per la difesa c'è Demiral

La Juventus potrebbe decidere di offrire in prestito al Milan il cartellino dell'ex difensore del Sassuolo, Demiral. Non è sicuramente un segreto che Ricky Massara, Paolo Maldini e il resto della dirigenza rossonera siano alla strenua ricerca di un difensore in sostituzione di Cristian Zapata. Diversi nomi sono stati accostati alla squadra rossonera, tra cui Dejan Lovren e Matija Nastasic, tuttavia entrambi sembrano attualmente operazioni molto costose.

Un altro giocatore menzionato è stato Ozan Kabak - che ha finito per unirsi allo Schalke - ma Rai Sport sostiene che il suo connazionale Demiral potrebbe trasferirsi a San Siro questa estate. Secondo quanto riferito, Maurizio Sarri potrebbe concedere in prestito il difensore turco al fine di accumulare esperienza per il futuro, ma ci sarebbe bisogno del permesso del Sassuolo. Matthijs de Ligt si unirà ai Bianconeri, il che significa che per ora Demiral è più che chiuso alla Juventus vista anche la presenza di Bonucci, e con solo sei mesi di militanza nel campionato Serie A ha bisogno di fare esperienza.

Il 21enne è arrivato in prestito a Sassuolo da Alanyaspor e dopo averlo riscattato, è stato ceduto alla Juve per 18 milioni di euro il 5 luglio.