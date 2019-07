Genoa Innsbruck, in diretta dalla Val Stubai, sede del ritiro estivo del Grifone, è la seconda amichevole ufficiale della stagione 2019-2020 dei rossoblu. La truppa allenata da Aurelio Andreazzoli gioca questa sera, martedì 16 luglio 2019, alle ore 18.00, contro una compagine che milita nella massima serie del campionato austriaco. Si profila dunque una partita più impegnativa rispetto a quella che ha aperto la stagione del Genoa contro i dilettanti della Val Stubai, terminata sul risultato di nove a zero per il Grifone.

Pubblicità

Pubblicità

Aurelio Andreazzoli attende rinforzi dal calciomercato ma intanto cerca conferme contro l'Innsbruck in questa seconda amichevole che vedrà due squadre di pari categoria. Chiaro che il Genoa parta coi favori dei pronostici, d'altra parte la massima serie austriaca non è lontanamente paragonabile alla nostra Serie A dal punto di vista tecnico, dunque i rossoblu non dovrebbero incontrare grossi problemi.

Pubblicità

L'obiettivo primario è quello di mettere benzina sulle gambe in vista del campionato, in attesa anche di impegni più probanti come la prossima amichevole di lusso in Francia contro il Lione.

Le probabili formazioni di Genoa-Innsbruck

Non semplice ipotizzare le probabili formazioni dell'amichevole tra Genoa-Innsbruck. Durante la diretta della partita è naturale aspettarsi la classica girandola di cambi da ambo le parti, ma resta curiosità sull'undici iniziale che Andreazzoli deciderà di schierare.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Genoa

La sensazione è che il Genoa possa partire con Jandrei in porta, Biraschi, Zennaro, Criscito in difesa, a centrocampo Romulo, Radovanovic, Cassata, Jagiello e Barreca, Kouamè e Pinamonti in attacco.

Dove vedere Genoa-Innsbruck

La partita amichevole tra Genoa-Innsbruck sarà trasmessa in diretta tv su Telenord, emittente genovese in onda sul canale 13 del digitale terreste o in alternativa sarà visibile in chiaro sul sito sito web ufficiale sul Telenord.

Aggiornamenti sul risultato e sull'andamento della sfida sono attesi sui canali social delle due squadre. Su queste pagine, invece, la cronaca del match in tempo reale, con un lungo pre-partita, probabili formazioni, dichiarazioni e approfondimenti sul match.