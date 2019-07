Mentre Gigio Donnarumma sembra destinato a rimanere al Milan, i rossoneri potrebbero decidere di sacrificare Suso, al fine di finanziare la loro campagna acquisti estiva. In effetti, la cessione di Suso garantirebbe al club una plusvalenza davvero molto importante per il bilancio, dato che è stato acquistato più o meno gratuitamente quattro anni fa (€ 1,5 milioni dal Liverpool). Inoltre, Suso molto probabilmente non avrà un posto nella modulo 4-3-1-2 del nuovo allenatore Marco Giampaolo la prossima stagione, poiché è più a suo agio quando gioca sulla fascia destra.

Pubblicità

Pubblicità

La clausola rescissoria di Jesus Suso è fissata a 38 milioni di euro, che nessuno sembra disposto a pagare al momento. La Roma è l'unica squadra interessata al giocatore, per TuttoMercatoWeb, anche se non è disposta a pagare la cifra richiesta dalla dirigenza rossonera. Nelle ultime due stagioni, Suso ha avuto un ruolo cruciale per i rossoneri, essendo uno dei pochi giocatori creativi della squadra.

Pubblicità

La scorsa stagione, ha insaccato sette gol e realizzato anche 9 assist in campionato. L'esterno spagnolo, inoltre, da quando è al Milan ha totalizzato oltre 100 presenze mettendo a segno 20 reti in totale; proprio per questo motivo il Milan dovrà pensarci bene prima di cedere il campione spagnolo, a meno che non si trovi subito un sostituto adeguato.

Calciomercato Milan, Seri potrebbe vestire rossonero

Secondo quanto detto dall'agente del giocatore a 'Calciomercato.com', il centrocampista del Fulham Jean Michael Seri prenderà in considerazione un trasferimento al Milan.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Milan Calciomercato

Seri è approdato al Fulham la scorsa estate per 25 milioni di euro dal Nizza dopo aver rifiutato clamorosamente il trasferimento al Barcellona. Gioca prevalentemente come centrocampista centrale, ma può agire anche come mediano nonostante la statura bassa è forte fisicamente con una discreta visione di gioco, possiede inoltre una buona abilità negli inserimenti offensivi. Sempre secondo 'calciomercato.com' Seri è stato offerto al Milan e in un'intervista che l'agente del giocatore Franklin Mala ha recentemente rilasciato a Daniele Longo, ha parlato di un potenziale trasferimento in rossonero.

Ha detto: "Sappiamo che stiamo parlando molto dell'interesse del Milan per Seri, in questo momento posso solo dire che vedremo se ci saranno degli sviluppi, stiamo aspettando". Sul fatto che il suo assistito vorrebbe unirsi alla squadra rossonera, ha detto: "Considereremo l'opportunità". Su quello che è il valore del centrocampista, ha dichiarato: "22 milioni di sterline (24,5 milioni di euro)" Alla domanda se Seri abbia parlato con Franck Kessie dei rossoneri, Mala ha detto: "Onestamente non lo so, ma abbiamo così tante opportunità e sceglieremo quella migliore per il giocatore".