Un certo numero di squadre europee è stato apparentemente messo in allerta perché il brasiliano avrebbe chiesto di lasciare il Bernabeu quest'estate. Le prime notizie sono emerse a febbraio, supponendo che Marcelo fosse frustrato dalla sua situazione al Real Madrid e sarebbe stato pronto a chiedere una cessione estiva. Il quotidiano spagnolo Sport ha lanciato direttamente la bomba dicendo che il terzino ha rispettato la sua parola e ha informato il presidente del Real Florentino Perez del desiderio che il club prenda in considerazione tutte le offerte che gli arriveranno.

Secondo il quotidiano sia Arsenal, sia il Paris Saint-Germain e la Juventus si sono uniti al Milan nella corsa per il terzino sinistro del Real Madrid. Il 31enne ha trascorso le ultime 13 stagioni con i 'Los Blancos' e ha all'attivo quattro titoli nella Liga e quattro Champions League. La sua idea è firmare un contratto a lungo termine in un nuovo club, dove finirà la sua carriera in Europa. I suoi agenti sono dunque in trattativa con Florentino Perez per risolvere il problema il prima possibile.

Marcelo è stato pesantemente criticato la scorsa stagione per la sua forma. Perse anche il suo posto da titolare, con il giovane Sergio Reguilón, che lo superò sotto la guida di Solari.

Il Milan guarda al futuro: pronto il contratto per Capanni

Il Milan è a un passo dal chiudere un accordo con il regista brasiliano Luan Capanni. Come appreso da Calciomercato.com, un incontro si è svolto nella giornata di ieri a Casa Milan e la conclusione dell'accordo è vicina.

I negoziati si sono svolti nella sede del rossoneri tra Geoffrey Moncada, a capo dell'area di scouting e Mikael Silvestre, ex calciatore e attuale agente. Capanni ha anche parlato con Zvonimir Boban, presente negli uffici di Casa Milan. Dias Luan David Capanni arriverà dalla Primavera della Lazio: 190 centimetri di altezza, è una scoperta di Igli Tare dello scorso anno e fu acquistato dal team Under-21 del Flamengo, lo stesso club da cui è arrivato Lucas Paqueta.

Il giocatore può giocare per la Primavera del Milan solo come fuori quota, dato che ha appena compiuto 19 anni. La scorsa stagione ha segnato 13 gol in 24 presenze con la Lazio nella seconda divisione della Primavera. È considerato una delle prospettive più interessanti del calcio brasiliano insieme a Vinicius e allo stesso Paquetà.

Calciomercato Milan, Ferrero pronto a cedere Praet

Non appena si è saputo che Marco Giampaolo sarebbe stato il nuovo allenatore del Milan, i maggiori quotidiani hanno accostato i rossoneri al centrocampista Dennis Praet.

Alfredo Pedullà di Sportitalia ha suggerito che dopo aver venduto Andersen, la Sampdoria ha deciso di bloccare le trattative per Praet ed è per questo che il Milan ha scelto invece Ismaël Bennacer dell'Empoli. Ma in ogni caso, il presidente della Samp Massimo Ferrero afferma che Giampaolo amerebbe avere Praet. "Praet è un ragazzo giovane, Giampaolo è innamorato di lui. L’anno scorso mi disse espressamente di non venderlo", ha detto Ferrero a Sportitalia giovedì sera.

"Il ragazzo dovrebbe giocare nel Milan, perché Giampaolo è innamorato di lui". Resta da vedere che cosa farà il Milan, visto che il cartellino del prezzo di Praet potrebbe essere più di quello che i rossoneri sono disposti a pagare.