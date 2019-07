Il Milan nella tarda serata di ieri ha accelerato le trattative per il danese Andreas Jungdal, portiere classe 2002. Il giocatore sta già svolgendo le visite mediche nella sede rossonera e secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio questo acquisto farebbe presagire ad una cessione di Gianluigi Donnarumma. Infatti il giovane portiere danese potrebbe crescere per qualche stagione all'ombra dello spagnolo Pepe Reina, per poi cercare di seguire le orme di 'Gigio'.

La cessione del portierone di Castellammare potrebbe essere necessaria in ottica del rispetto del Fair Play Finanziario, visto che il passaggio di Donnarumma al Paris Saint Germain, frutterebbe al Milan una cospicua plusvalenza.

Calciomercato Milan, occasione Nastasic

Il Milan continua la sua estate di ricostruzione e un nuovo nome è apparso nei radar della dirigenza rossonera. Secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà, l'agente Fali Ramadani sta cercando di portare Matija Nastasic al Milan.

Il giocatore ha lasciato il Manchester City nel 2015 per unirsi allo Schalke e da allora ha fatto appena 100 presenze in campionato per il club. Il Milan sarebbe entusiasta di acquistare un altro difensore e Nastasic potrebbe andare bene. I dubbi su Caldara incombono ancora perché i numerosi infortuni continuano a perseguitarlo e Musacchio non darebbe le garanzie necessarie ai rossoneri. Un nuovo difensore arriverà questa estate, ma è ancora presto per stabilire chi sarà.

Il Milan ha mancato una miriade di obiettivi, tra cui Kabak, il quale si è accasato allo Schalke, Andersen della Sampdoria e Mancini dell'Atalanta. Tutti i giocatori sono stati accostati ai rossoneri questa estate, ma i trasferimenti non si sono concretizzati.

Milan, ci sarebbe l'offerta per Dijks

Il Milan, secondo quanto riportato dall'Olanda, avrebbe piazzato un'offerta di 20 milioni di euro per il terzino sinistro del Bologna Mitchell Dijks. Nonostante tutte le attenzioni in questo momento siano focalizzate su Theo Hernandez, in arrivo dal Real Madrid, i rossoneri si stanno muovendo anche su altri obiettivi sempre per quello stesso ruolo.

Come riportato in precedenza, infatti il 'Telegraph' sostiene che il Milan abbia fatto un'offerta per il Mitchell Dijks del Bologna. Il 26enne si è trasferito un anno fa dall'Ajax ed è stato uno dei giocatori che hanno maggiormente impressionato durante una stagione in cui il Bologna ha dovuto lottare per non retrocedere. Un rapporto di Goal.com suggerisce che l'arrivo di Theo Hernandez - così come quello eventuale di Dijks - potrebbe significare che Diego Laxalt, Ricardo Rodriguez e Ivan Strinic lasceranno il Milan in estate.