Napoli-Benevento di oggi, sabato 13 luglio alle 17,30 apre la stagione delle amichevoli per gli azzurri di Ancelotti. La prima sgambata dell’anno avrà come 'sparring partner' il Benevento di Filippo Inzaghi. La grande novità per il tecnico degli azzurri potrebbe essere il modulo. In ritiro si sta provando con una certa insistenza il 4-2-3-1 ed è proprio con questo schema che i campani inizieranno la gara. Tanti gli assenti eccellenti e così la formazione sarà imbottita di giovani.

Pubblicità

Pubblicità

Napoli-Benevento: dove vederla in diretta streaming e in tv

Napoli-Benevento sarà trasmessa in diretta tv e streaming da Sky. Il colosso di Murdoch dedicherà, a partire dalle 17,30, il canale Sky Sport serie A alla trasmissione del match, mentre la differita in chiaro dell’incontro andrà in onda alle 20,40 su Tv8 e alle 21 su TeleLuna. Attiva anche la diretta streaming da seguire con la App Sky Go da tutti gli abbonati alla televisione satellitare attraverso smartphone, pc e tablet.

Pubblicità

I tifosi del Napoli potranno seguire tutto il precampionato dei propri beniamini su Sky, venerdì 19 luglio il test sarà contro la Feralpisalò, squadra che milita in Serie C, poi gli azzurri torneranno in campo mercoledì 24 contro un’altra compagine cadetta, la Cremonese, sempre alle 17,30.

Napoli, Ancelotti sfida il Benevento con i giovani

Per Napoli-Benevento le scelte di formazione di Ancelotti sono abbastanza obbligate visto i tanti assenti in ritiro in questo momento.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. SSC Napoli

All’appello mancano molti dei big della rosa a partire dalla porta con Meret e Ospina ancora in vacanza dopo le partecipazioni agli Europei Under 21 e alla Coppa America. Non ci sono nemmeno Koulibaly e Ounas, convocati per la Coppa d’Africa, Fabian Ruiz, campione d’Europa Under 21 con la sua Spagna, mentre sono arrivarti da pochi giorni i vari Mario Rui, Zielinski, Milik, Hisay e Insigne, che hanno goduto di qualche giorno di vacanza in più dopo gli impegni di giugno con le rispettive nazionali e non parteciperanno all'amichevole di oggi.

Tra gli ultimi a presentarsi anche il difensore Manolas, il colpo più importante dell’estate di mercato del Napoli. Così Ancelotti ha praticamente già scelto chi schierare oggi contro il Benevento. In porta dovrebbe andare Karnezis. La difesa sarà un mix tra giovanissimi ed esperti. A sinistra tocca a Ghoulam, dall’altra parte spazio a Di Lorenzo, mentre la coppia centrale sarà Maksimovic e Luperto.

Pubblicità

A formare il duetto di centrocampisti davanti alla retroguardia saranno Marko Rog, a cui si sta cercando una sistemazione di mercato, e Palmiero. Nel nuovo modulo varato da Ancelotti la punta centrale sarà Tutino, mentre il trio di fantasisti sarà composto dal senatore Callejon a destra, da Gaetano al centro e da Younes a sinistra. Tanti giovani, pochi titolari e un nuovo modulo che sembra disegnato apposto per James Rodriguez, tormentone dell’estate azzurra.

Pubblicità

Oggi però niente mercato per Napoli e Benevento, almeno dalle 17,30 in poi, oggi è il giorno del ritorno in campo quando ritornerà a parlare, anche se sottovoce, il pallone.