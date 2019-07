Il Napoli è in ritiro nel centro sportivo di Dimaro Folgarida. La squadra di Carlo Ancelotti ha iniziato la preparazione estiva in vista della stagione 2019/20, anche se non è ancora al completo, perché alcuni giocatori si aggregheranno al gruppo un po’ più tardi a causa degli impegni con le nazionali. Tra pochi giorni ci sarà la prima amichevole per gli azzurri, che affronteranno il Benevento. L’appuntamento con la prima uscita stagionale sarà fissato per sabato 13 luglio 2019 alle ore 17.30.

Pubblicità

Pubblicità

Il match sarà visibile in diretta tv su Sky, accedendo al canale Sky Sport Serie A.

La società ha aperto la vendita dei biglietti su LiveTicket. Il prezzo per la tribuna centrale è di 22 euro, mentre per i posti scoperti si spendono 17 euro. Nel corso della prima uscita stagionale, si potranno vedere i nuovi acquisti della sessione estiva di mercato, come il terzino Giovanni Di Lorenzo, prelevato dall’Empoli.

Pubblicità

Dovrebbe essere ancora presto per vedere Kōstas Manōlas in campo, visto che il difensore greco in arrivo dalla Roma, svolgerà proprio nelle prossime ore le visite mediche di rito. Tornando alla partita contro il Benevento, in attesa di scoprire l’esito della sfida, andiamo a vedere quali sono i precedenti tra i due club, che in passato si sono affrontati in poche occasioni.

Napoli sempre vittorioso contro il Benevento

Il Napoli ha affrontato il Benevento solamente in una stagione nella massima serie calcistica italiana.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie A SSC Napoli

Nella stagione 2017/18 di Serie A, ottenne 2 vittorie, senza subire alcun goal. L’andata allo stadio San Paolo finì con un netto 6-0. Allan aprì le marcature dopo pochissimi minuti, dopodiché andarono a segno Lorenzo Insigne, Dries Mertens e José Callejón prima dell’intervallo. L’attaccante belga realizzò altre due reti per la sua personale tripletta. Il ritorno allo stadio Ciro Vigorito terminò con il risultato di 0-2.

Un goal per tempo per gli ospiti, che s’imposero con Dries Mertens e Marek Hamšík.

Il Napoli affrontò il Benevento anche in Serie C1 nella stagione 2004/05. Anche in quell’occasione ottenne 2 vittorie, senza subire alcun goal. L’andata in casa vide gli azzurri imporsi per 2-0. Massimiliano Varricchio andò a segno nella prima frazione di gioco, dopodiché ci fu un autorete di Antonio Maschio nella ripresa.

Pubblicità

Il ritorno si concluse con il risultato di 0-2. A far centro in quella sfida furono Piá e Roberto Sosa. Riuscirà la squadra di Filippo Inzaghi a invertire il trend e riuscire a conquistare una vittoria, nonostante si tratti solamente di un’amichevole? Nell’attesa di sapere come andrà a finire questa prima partita del Napoli, ricordiamo che le altre sfide in programma durante il ritiro di Dimaro Folgarida lo vedranno opposto a Feralpisalò (19 luglio) e Cremonese (24 luglio).

Pubblicità

Successivamente, i ragazzi di Carlo Ancelotti saranno attesi da sfide più prestigiose, come il doppio confronto con il Barcellona.