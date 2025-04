La prossima estate sarà decisamente importante per la Juventus. La prima mossa dovrà essere la scelta dell'allenatore, poi si procederà con i rinforzi che dipenderanno probabilmente dalla classifica finale della Serie A. La Champions League sarebbe fondamentale per avere più fondi, ma la sensazione è che l'attacco cambierà pelle a prescindere dall'approdo o no tra le prime quattro. Fra i nomi nuovi che circolano per l'attacco bianconero c'è quello di Jonathan David del Lille.

Vlahovic via, Kolo Muani in bilico

Il reparto cambierà perché Dusan Vlahovic sembra ormai destinato a partire.

Il contratto va in scadenza nel 2026 e non ci sarebbero margini per un rinnovo. Dal prossimo luglio il serbo arriverà a uno stipendio da 12 milioni all'anno, troppi per i bianconeri che vorrebbero venderlo per una cifra compresa tra i 40 e i 45 milioni. Stessa sorte per Arkadiusz Milik, continuamente alle prese con problemi fisici, e mai sceso in campo in questa stagione.

Il terzo centravanti in rosa in questo momento è Kolo Muani che ha avuto un grande impatto sul mondo Juve, ma non segna dal 7 febbraio. Il francese non ha giocato con il Genoa e l'idea di Tudor sarebbe quella di puntare su Vlahovic da qui a fine stagione. La sua permanenza è in bilico anche perché il cartellino è di proprietà del Paris Saint Germain, il prestito a Torino è secco e ancora dalla Francia non hanno le idee chiare sull'eventuale prezzo per un addio.

La Juventus sogna Jonathan David e Osimhen, attenzione a Lookman

Se dovessero partire tutti e tre, la Juventus dovrebbe acquistare almeno due pedine. Il sogno della dirigenza bianconera è Jonathan David, bomber del Lille che a 25 anni vuole spiccare il volo verso una big. A giugno scadrà il suo contratto con i francesi, non rinnoverà e potrà quindi liberarsi a parametro zero.

L'operazione però non sarà per nulla economica, il giocatore vorrebbe uno stipendio da almeno 9 milioni di euro a stagione, a cui aggiungerne 10 di bonus alla firma e 15 di commissioni. L'altro problema è rappresentato dalla concorrenza, in Italia c'è l'Inter, all'estero molti club sarebbero interessati.

L'alternativa principe sarebbe Victor Osimhen che Giuntoli aveva già acquistato ai tempi del Napoli.

Il giocatore oggi veste la maglia del Galatasaray, ma il suo cartellino è ancora di proprietà del Napoli. Il club azzurro ha fissato una clausola rescissoria da 75 milioni di euro attivabile solo da club esteri. La Juventus dovrebbe quindi andare a trattare a un prezzo probabilmente più alto.

Il terzo nome sarebbe quello di Ademola Lookman, trascinatore dell'Atalanta da ormai due anni a questa parte. La Dea aveva già chiesto in estate oltre 50 milioni al PSG e la quotazione non dovrebbe essere scesa. Le frizioni con Gasperini farebbero pensare a un addio in estate, ma le cose potrebbero cambiare se il tecnico dovesse salutare Bergamo al termine di questa annata. Prezzo alto e tempi lunghi, anche acquistare il nigeriano potrebbe non essere per nulla semplice.