Il probabile ritorno del "figliol prodigo" Neymar al Barcellona dopo appena due anni di militanza tra le fila del Paris Saint-Germain si tinge di giallo. Ormai già da qualche settimana non si fa altro che parlare della volontà dell'attaccante brasiliano di tornare a indossare la maglia blaugrana, ricomponendo il tridente stellare con Messi e Suarez, al quale dovrebbe unirsi un altro vero e proprio top-player, Antoine Griezmann, sul punto di lasciare l'Atletico Madrid per trasferirsi in Catalogna.

In queste ultime ore, proprio dal Brasile è rimbalzata un'importante indiscrezione di mercato lanciata dal portale Esporte Interativo, secondo cui il padre di "O Ney" sarebbe ormai in procinto di intraprendere un viaggio verso Barcellona insieme al legale del calciatore per incontrarsi proprio con la dirigenza della società iberica per intavolare concretamente la trattativa e la strategia per sancire il divorzio dal Paris Saint-Germain e il contemporaneo rientro del centravanti verdeoro nella compagine catalana.

In realtà, al momento non è dato sapere se davvero questo summit di mercato sia in programma, poiché di recente è intervenuto proprio Neymar Santos Sr. - genitore-manager del campione 27enne - che ha prontamente negato i rumors provenienti dal Brasile.

L'agente di Neymar, infatti, raggiunto da Fox Sports è stato piuttosto categorico quando ha affermato che non volerà affatto a Barcellona per trattare l'eventuale acquisto del figlio da parte della società catalana, evidenziando che al momento si trova proprio in Brasile (dove si sta disputando la Copa America), dal quale ripartirà con il celebre figlio una volta terminato il torneo sudamericano. E, a tal proposito, il messaggio lanciato dal padre del centravanti del PSG è stato eloquente: "Tornerò con mio figlio a Parigi".

La strategia del Barcellona: tre cessioni pesanti per arrivare a Griezmann-Neymar

Aldilà di dubbi e smentite, sembra comunque che i vertici del Barcellona abbiano tutte le intenzioni di "accontentare" Neymar e la sua nostalgia del Camp Nou. Il quotidiano catalano Sport, infatti, ha rivelato che già sarebbe pronta una vera e propria strategia di mercato per mettere le mani non solo sul fuoriclasse brasiliano, ma anche su un altro grande attaccante, il campione del mondo 2018 Antoine Griezmann.

Ovviamente si tratta di due operazioni costose per il Barça: infatti, se da un lato sarà necessario versare all'Atletico Madrid la clausola rescissoria da 120 milioni di euro per acquisire il cartellino di Griezmann, dall'altro bisognerà arrivare almeno a 200 milioni per convincere il Paris Saint-Germain a privarsi di Neymar, per un totale che andrebbe a superare i 300 milioni di euro. Dunque, con molta probabilità il presidente Bartomeu e i suoi collaboratori dovranno "sacrificare" alcuni elementi importanti dell'organico attualmente a disposizione di Ernesto Valverde per accumulare un'ingente somma da reinvestire (almeno parzialmente) nell'acquisto dei due top-player che renderebbero ancor più stellare l'attacco della compagine catalana.

Dalla Spagna sono emersi anche i nomi dei tre principali indiziati a finire sul mercato: si tratterebbe, infatti, del centravanti Ousmane Dembélé (prelevato nel 2017 dal Borussia Dortmund per 105 milioni di euro più circa 40 milioni di bonus), dell'attaccante Malcom (acquistato appena un anno fa dal Bordeaux per 41 milioni di euro) e del fantasista Coutinho (pagato 120 milioni di euro più 40 milioni di bonus per strapparlo al Liverpool). Proprio quest'ultimo potrebbe essere la chiave di volta per raggiungere l'accordo con il Paris Saint-Germain, poiché l'idea della dirigenza del Barça sarebbe quella di proporre l'ex Inter ai transalpini come contropartita tecnica per arrivare a Neymar.