L'Inter ha scelto il suo obiettivo prioritario per rinforzare la corsia di destra: Djed Spence. Il laterale inglese del Tottenham rappresenta il profilo ideale individuato dalla dirigenza nerazzurra per raccogliere l'eredità di Denzel Dumfries, salutato nelle scorse settimane, quando l'olandese si è trasferito al Real Madrid.

I contatti tra i due club proseguono e la volontà del giocatore potrebbe rivelarsi un fattore decisivo per la buona riuscita dell'operazione a costi più contenuti rispetto a quanto finora richiesto dal Tottenham.

La strategia di Marotta e Ausilio

Beppe Marotta e Piero Ausilio stanno portando avanti una trattativa fatta di pazienza e diplomazia. L'obiettivo è chiaro: convincere il Tottenham ad abbassare le proprie pretese economiche che vanno dai 35 ai 40 milioni di euro. Gli Spurs danno una valutazione cospicua al cartellino del classe 2000, reduce da una stagione positiva in Premier League e da un buon mondiale disputato con la nazionale inglese, elementi che hanno inevitabilmente fatto lievitare il suo valore di mercato.

L'Inter, però, non sembra intenzionata a partecipare ad aste o a investire cifre fuori dai parametri societari. La strategia è quella di una sorta di "gioco al ribasso": aspettare il momento giusto e sfruttare l'apertura del calciatore al trasferimento per strappare condizioni più favorevoli.

Spence ha già convinto tutti

Djed Spence è un profilo che piace particolarmente per la sua duttilità tattica. Può giocare su entrambe le fasce, ha grande fisicità, velocità e una buona propensione offensiva. Non è un caso che Cristian Chivu abbia dato il proprio gradimento al suo arrivo, considerandolo adatto al sistema di gioco che intende sviluppare nella prossima stagione per la sua Inter.

L'esterno inglese conosce inoltre già il calcio italiano grazie all'esperienza vissuta al Genoa, un aspetto che potrebbe facilitare il suo inserimento nell'ambiente nerazzurro e ridurre i tempi di adattamento.

La volontà del giocatore può fare la differenza

Uno degli aspetti che rende ottimista l'Inter riguarda proprio la posizione di Spence.

Secondo le indiscrezioni provenienti dall'Inghilterra e dall'Italia, il giocatore vedrebbe di buon occhio il trasferimento a Milano e sarebbe intrigato dall'opportunità di diventare un punto fermo del nuovo progetto tecnico nerazzurro.

La concorrenza nel Tottenham non manca (Porro e Udogie su tutti) e l'Inter potrebbe rappresentare la soluzione ideale per consentire a Spence di giocare con continuità in una squadra ambiziosa e protagonista sia in Italia sia in Europa.