Nel tardo pomeriggio di ieri, la Lega di Serie C ha ufficializzato il calendario delle gare per la prossima stagione calcistica 2019/2020: presso il Salone d'Onore del Coni, alla presenza dei dirigenti dei club iscritti in Serie C, nonché delle più alte cariche del mondo del calcio italiano, tra cui il presidente della Figc Gabriele Gravina, il vice presidente Aic Umberto Calcagno, il presidente Franco Carraro, nonché dello stesso numero uno del football professionistico italiano, Francesco Ghirelli, sono stati resi noti gli incontri della prossima annata, che si preannuncia scoppiettante, in special modo per la presenza di alcune squadre blasonate.

Paganese, esordio in terra laziale per mister Erra

Inserita nel Girone C, la Paganese farà il suo esordio il prossimo 25 agosto allo stadio Enrico Rocchi contro la Viterbese Castrense: per gli uomini a disposizione di mister Alessandro Erra si comincerà allo stesso modo in cui si è terminato. Infatti gli azzurrostellati hanno concluso la regular season scorsa proprio contro la compagine gialloblù dell'allora presidente Piero Camilli: nell'occasione Scarpa e compagni si imposero sui laziali con il risultato di 1-0, in virtù della rete siglata da Giacomo Parigi al 60'.

Un successo che consentì ai campani di strappare un posto utile nella griglia play-out, evitando così la retrocessione diretta: l'esito tuttavia lo conosciamo tutti, con il Bisceglie che spinse il club del presidente Trapani in Serie D, circostanza scampata poi con la riammissione ottenuta lo scorso 12 luglio.

Paganese, alla quinta giornata il primo derby campano

Nella prossima stagione, si profilano tre interessanti derby per la Paganese: oltre a quelli già disputati nello scorso torneo, con Cavese e Casertana, il campionato che verrà proporrà anche l'avvincente sfida contro l'Avellino, neo promosso.

Per gli azzurrostellati, già alla quinta giornata si presenterà la stracittadina con la Cavese, il prossimo 22 settembre allo stadio Simonetta Lamberti: seguiranno poli le sfide con l'Avellino al Marcello Torre di Pagani il 13 ottobre e infine con la Casertana all'Alberto Pinto il 1° dicembre.

Paganese, in casa si chiude la regular season

Nell'ultima giornata di campionato, gli azzurrostellati affronteranno il Potenza allo stadio Marcello Torre: la scorsa stagione il match contro i lucani coincise con una beffarda sconfitta per 3-4, dopo che gli uomini di mister Erra erano forti del momentaneo 3-1 al termine della prima frazione di gioco.

I tifosi della Paganese sperano di chiudere i giochi il prossimo 26 aprile 2020, giorno in cui terminerà il campionato di Lega Pro, con ben altro risultato: la recente retrocessione, seppur mitigata con la riammissione in terza serie, deve essere solamente un lontano ricordo.