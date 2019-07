Il Napoli, dopo il ritiro a Dimaro, sarà impegnato in alcune amichevoli internazionali. Dopo aver archiviato la sfida contro la Cremonese, terminata 3-3, la squadra di Carlo Ancelotti dovrà vedersela contro il Liverpool. Il match contro i campioni d’Europa verrà disputato domenica 28 luglio 2019 alle ore 18.00. Appuntamento al Murrayfield Stadium di Edimburgo per questa sfida di prestigio, che i tifosi azzurri avranno modo di vedere in diretta tv su Sky (Pay per View).

A distanza di un anno si ritroveranno l’una di fronte all’altra le due squadre, ma nel mezzo ricordiamo che c’è stato il doppio confronto nella fase a gironi della Champions League. In attesa di scoprire cosa accadrà in campo, vediamo quali sono i precedenti tra Napoli e Liverpool.

Azzurri cercano riscatto dopo il 5-0 del 2018 in amichevole

Il Napoli ritroverà in amichevole il Liverpool ad un anno di distanza.

L’estate scorsa fu sconfitto per 5-0 dalla squadra di Jürgen Klopp. I Reds s’imposero con un risultato rotondo. Ad aprire le marcature fu James Milner dopo una manciata di minuti, dopodiché ci fu il raddoppio di Georginio Wijnaldum. Fu un uno-due rapido per gli inglesi, che nella ripresa dilagarono con le reti di Mohamed Salah, Daniel Sturridge e Alberto Moreno. A distanza di qualche mese si incrociarono in Champions League.

Nel girone si registrò una vittoria per parte. L’andata al San Paolo finì 1-0 per il Napoli, con goal di Lorenzo Insigne allo scadere. Il ritorno ad Anfield si concluse 1-0 per il Liverpool, con Mohamed Salah mattatore della partita. La squadra di Carlo Ancelotti fu poi eliminata dalla massima competizione europea, ma solamente per aver segnato meno goal, nonostante la parità di risultati negli scontri diretti proprio contro i Reds.

Prima di questa doppia sfida, però, c’è un precedente in Europa League risalente alla stagione 2010/11. In quell’occasione finì 0-0 al San Paolo l’andata, mentre il ritorno ad Anfield vide gli inglesi imporsi per 3-1. Ezequiel Lavezzi portò in vantaggio il Napoli nel primo tempo, ma nella ripresa ci fu la tripletta di Steven Gerrard. Nonostante tutto, gli azzurri superarono la fase a gironi al pari del Liverpool, ma furono poi eliminati dal torneo per mano del Villarreal.

Quella di Edimburgo sarà una sfida affascinante. I ragazzi di Carlo Ancelotti vorranno comunque mettersi in mostra dopo l’eliminazione della passata Champions League, specie contro la squadra detentrice del trofeo. Una volta archiviata l’amichevole contro il Liverpool, per il Napoli ci sarà la sfida contro l’Olympique Marsiglia allo Stadio Vélodrome. Appuntamento fissato per domenica 4 agosto 2019 alle ore 21.00.

Poi seguirà il doppio incrocio contro il Barcellona, prima che cominci ufficialmente la stagione calcistica.