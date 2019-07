La Juventus, come ribadito dal suo tecnico Maurizio Sarri, in questo momento deve pensare a cedere qualche esubero prima di iniziare ad investire su altri giocatori. Secondo il tecnico toscano, ci sarebbe abbondanza in alcuni ruoli, mentre in altri settori servono dei rinforzi per affrontare una stagione impegnativa fra Serie A, Coppa Italia e soprattutto Champions League.

Come è noto, sono tanti i giocatori bianconeri a rischio cessione: si va da Joao Cancelo (che è stato uno dei migliori in campo nel match di International Champions Cup contro il Tottenham) ai centrocampisti Khedira e Matuidi, fino alle punte Higuain, Mandzukic e Kean.

Pubblicità

Pubblicità

Proprio dal settore avanzato potrebbe arrivare il tesoretto da investire in acquisti funzionali al gioco di Sarri. i giocatori che maggiormente interessano sarebbero Chiesa ed Icardi.

Riguardo al centrocampista offensivo della Fiorentina ha parlato il noto giornalista Maurizio Pistocchi, che a Radio Bruno, ha confermato la volontà della Juventus di investire sul nazionale italiano, ma lo stesso giornalista avrebbe suggerito al presidente della Fiorentina Rocco Commisso di blindare il giocatore con un ricco contratto.

Pubblicità

Pistocchi: 'La Juventus gioca d'anticipo sui parametro zero'

Secondo Pistocchi, la Juventus vorrebbe prendere Chiesa a scadenza di contratto, come è noto infatti i bianconeri sono soliti puntare su giocatori di qualità a parametro zero, cosa dimostrata anche dai recenti acquisti di Ramsey e Rabiot: "Parto dal presupposto che la Juventus giochi molto in anticipo e così spesso riesce a prendere tanti giocatori a parametro zero.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus Calciomercato

Chissà, magari vuole fare altrettanto anche con Chiesa".

Pistocchi ha affermato: "Per me la Juve quest’anno non lo prende, ma probabilmente hanno già bloccato il giocatore". Proprio per questo il suggerimento del giornalista al presidente della Fiorentina Rocco Commisso è di blindare con un ricco contratto il centrocampista offensivo, "per mettersi nelle condizioni di non perderlo a scadenza".

Ricordiamo che il centrocampista offensivo della nazionale italiana Chiesa ha un contratto fino al 2022 con la Fiorentina a circa 1,6 milioni di euro a stagione.

Se fossero confermate le indiscrezioni di Pistocchi, quindi, la Juventus dovrebbe aspettare addirittura tre anni per acquistare il giocatore a parametro zero.

Il mercato della Juventus

Come già anticipato in precedenza, la Juventus potrebbe investire anche su una punta, su tutti piace Icardi dell'Inter. Resta però la necessità di cedere alcuni attaccanti presenti in rosa, su tutti Higuain (piace alla Roma, che sarebbe disposta a presentare un'offerta per un prestito biennale ed un riscatto definito per un totale di 30 milioni di euro), Mandzukic (Borussia Dortmund, società cinesi ed Everton, valutazione di circa 15 milioni di euro) e forse anche Kean.

Pubblicità

Proprio il giovanissimo italiano dovrà necessariamente rinnovare il contratto in scadenza nel 2020, ma l'idea della Juventus potrebbe essere quella di cederlo con un diritto di riacquisto.