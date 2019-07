La Juventus inizierà ufficialmente la preparazione estiva il 10 luglio, la rosa bianconera dopo le visite mediche si radunerà alla Continassa e successivamente si trasferirà in Asia per la tourneé che la vedrà impegnata in match importanti di International Champions Cup. Nel frattempo la dirigenza bianconera, dopo le ufficializzazioni di Ramsey, Rabiot, Pellegrini, Buffon e Demiral, continua a lavorare sul mercato, con l'idea di concretizzare quanto prima il trasferimento che dovrebbe portare il difensore dell'Ajax e della nazionale olandese De Ligt alla Juventus.

A tal proposito ha parlato anche il noto agente sportivo del giocatore, Mino Raiola, che al 'De Telegraaf', ha evidentemente confermato ciò che i media sportivi ribadiscono da diversi giorni, ovvero l'intesa raggiunta fra De Ligt e la Juventus. Ciò che manca come ha dichiarato Raiola, è l'intesa fra Juventus ed Ajax.

Raiola: 'Attendiamo l'intesa economica fra Juventus ed Ajax'

Come dichiarato dal noto agente sportivo Raiola al 'De Telegraaf', per il passaggio di De Ligt alla Juventus mancherebbe solo l'intesa economica fra i bianconeri e l'Ajax.

Lo stesso agente ha confermato che il giocatore inizierà intanto la preparazione estiva con la società olandese, non si metterà in malattia, così come un caso arbitrato è una questione che non sarà valutata dal giocatore. La speranza per Raiola è che Juventus ed Ajax trovino quanto prima l'intesa economica perché quella fra giocatore e bianconeri è già definita da tempo: il difensore centrale dovrebbe sottoscrivere un contratto di cinque anni a 7,5 milioni di euro che con i bonus dovrebbe incrementare a 12 milioni di euro a stagione.

Inoltre dovrebbe essere inserita una clausola rescissoria da 150 milioni di euro. Ulteriore costo per la Juventus è quello per la commissione a Mino Raiola, che dovrebbe essere di circa 10 milioni di euro.

Il mercato della Juventus

Altri giocatori gestiti da Raiola potrebbero essere inseriti in qualche trattativa della Juventus: è il caso di Moise Kean, che potrebbe essere ceduto proprio all'Ajax. Secondo le ultime indiscrezioni, la punta italiana potrebbe trasferirsi a titolo definitivo alla società olandese ma la Juventus dovrebbe riservarsi un diritto di riacquisto a prezzo stabilito.

Altro giocatore seguito dal noto agente sportivo è Paul Pogba: il francese ha dichiarato che vuole lasciare il Manchester United e sono due le squadre interessate al centrocampista, Juventus e Real Madrid. Alcune indiscrezioni confermano che il giocatore vorrebbe ritornare a Torino per rilanciarsi anche se la trattativa potrebbe essere difficile per la valutazione del giocatore (circa 150 milioni di euro) e il notevole ingaggio che percepisce, circa 15 milioni di euro.