Dopo l'arrivo di Maurizio Sarri, entra nel vivo il Calciomercato della Juventus. L'obiettivo principale del club bianconero è quello di rinforzare il reparto arretrato e Fabio Paratici sta trattando da tempo con l'Ajax per De Ligt. Il giovanissimo difensore olandese è stato protagonista di una stagione di altissimo livello, avendo conquistato il "Double" e avendo anche portato l'Ajax in semifinale di Champions League (sconfiggendo ai quarti di finale proprio la Juventus).

Stando alle ultime indiscrezioni trapelate, la Juventus avrebbe già trovato l'accordo con il fortissimo difensore olandese, sulla base di un contratto da ben dodici milioni di euro a stagione. Paratici, inoltre, starebbe pensando di inserire una clausola rescissoria di centocinquanta milioni di euro. La chiave della trattativa è Mino Raiola, agente del giocatore, che ha da tempo ottimi rapporti con il club bianconero. Al momento, l'unico scoglio è l'Ajax, che chiede non meno di settanta milioni di euro per privarsi del suo gioiello.

La Juventus, comunque, sta pensando di inserire una contropartita tecnica gradita al club olandese perché la trattativa vada a buon fine. Ma vediamo nel dettaglio tutte le ultime notizie sul calciomercato della Juventus.

Mercato Juventus, possibile scambio De Ligt-Kean

Come riportano le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus sarebbe in vantaggio sulla concorrenza (rappresentata da Paris Saint Germain e Barcellona) per De Ligt. L'Ajax non ha intenzione di cedere il giocatore per meno di sessantacinque/settanta milioni di euro, dunque Mino Raiola sta seriamente prendendo in considerazione l'ipotesi di inserire nella trattativa un giocatore molto gradito al club olandese, ovvero Moise Kean.

Il giovanissimo attaccante, che è stato escluso dall'ultima gara degli Europei Under 21 per motivi disciplinari, ha un contratto con la Juventus in scadenza nel 2020 ed è cercato anche da alcuni club della Premier League inglese (in primis dall'Everton). La trattativa potrebbe andare in porto e De Ligt sarebbe il primo rinforzo per il nuovo tecnico della Juventus, Maurizio Sarri. Un altro giocatore che piace moltissimo al club bianconero è Isco. Il trequartista classe 1992 avrebbe intenzione di lasciare il Real Madrid dopo l'arrivo di Hazard dal Chelsea.

Come riporta il noto quotidiano iberico "Marca", la Juventus sarebbe disposta a soddisfare in parte le richieste del Real Madrid, che chiede circa ottanta milioni di euro per Isco. Il club bianconero, sempre stando a "Marca", punterebbe a garantirsi le prestazioni del giocatore a cifre più basse rispetto a quelle richieste dagli spagnoli.