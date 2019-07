Il dirigente sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli è volato in Spagna nel tardo pomeriggio di ieri. Il suo obiettivo è arrivare a Madrid e accelerare la trattativa per l'acquisto del colombiano James Rodriguez. Il calciatore sarebbe già promesso al club italiano, tuttavia mancherebbe l'ok definitivo. Il Real Madrid avrebbe fissato la cifra di acquisto a 42 milioni di euro. Una somma che il Napoli avrebbe accettato e, per tale motivo, il dirigente sportivo si sarebbe recato subito in Spagna. Voci di corridoio confermano che le due squadre potrebbero trovare un accordo nelle prossime ore.

Pubblicità

Pubblicità

Il blitz a Madrid

Il calciomercato non smette di regalare colpi di scena incredibili. L'ultimo vede protagonista il Napoli del presidente Aurelio De Laurentiis. La missione è portare nel capoluogo campano il centrocampista colombiano James Rodriguez a qualsiasi costo. Per centrare l'obiettivo al più presso, il dirigente sportivo Cristiano Giuntoli si è recato personalmente a Madrid. Con un volo diretto in Spagna, durante il tardo pomeriggio di ieri, il dirigente spera di concludere in fretta l'affare con il Real Madrid e far diventare Rodriguez il nuovo calciatore del Napoli.

Pubblicità

Il Real avrebbe fissato la cifra di acquisto per il colombiano a 42 milioni di euro. Una scelta che non preoccupa i vertici del Napoli. Anzi, a confermare la disponibilità della trattavita, il presidente De Laurentiis avrebbe inviato Giuntoli a Madrid proprio per accelerare i tempi. Secondo i ben informati, la decisione finale potrebbe arrivare a momenti. Infatti, sembrerebbe ci sia la concreta possibilità che le parti si accordino tra le prossime 24 o al massimo 48 ore.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. SSC Napoli

Un lasso di tempo importante che potrebbe decretare James Rodriguez come il nuovo acquisto del club azzurro. Il presidente del Real, Florentino Perez, starebbe valutando l'offerta del Napoli in queste ore, seguendo anche la volontà del calciatore. Inoltre, De Laurentiis, oltre a confermare i 42 milioni di euro, avrebbe anche chiesto la possibilità di dilazionare il pagamento nei prossimi tre anni.

Il ritiro azzurro

Mentre le voci sull'arrivo a Napoli di James Rodriguez si rincorrono, la squadra ha ufficialmente iniziato il ritiro.

A Dimaro-Folgarida i calciatori hanno inziato l'allenamento dopo le vacanze estive. Tanti gli obiettivi per il nuovo campionato e bisogna da subito concentrarsi al meglio. Inoltre, sono stati raggiunti anche dal presidente stesso De Laurentiis. Accanto all'amministratore delegato Andrea Chiavelli, l'intera squadra ha inaugurato la prima cena del ritiro. Il giorno dopo, mentre la squadra continua ad allenarsi, il mercato azzurro prosegue nella speranza di un nuovo acquisto imminente.