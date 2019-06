La settimana prossima potrebbe essere molto importante per le società di vertice in Serie A, che potranno iniziare ad ufficializzare i nuovi acquisti per la nuova stagione con l'apertura del Calciomercato estivo. Una delle società più attive sembrerebbe essere proprio la Juventus, che sta lavorando su alcuni giocatori giovani che sappiano portare qualità alla rosa bianconera. Mancherebbe solo l'ufficializzazione per Demiral dal Sassuolo, mentre per Rabiot è attesa a breve la firma del contratto, si parla di un'intesa di cinque anni a sette milioni di euro a stagione, con ulteriore costo la commissione per la mamma procuratore del centrocampista francese, di circa sette milioni di euro.

Sembrerebbe vicino anche l'arrivo di De Ligt dall'Ajax, una strategia quella juventina che dimostra la volontà di affidarsi ai giovani. E a proposito di gioventù, è vicino al trasferimento in bianconero un giovane centrocampista che ha brillato con l'Empoli la scorsa stagione. A confermarlo è il presidente della società toscana Corsi.

'Per Traoré ho un'intesa verbale con la Juventus'

In un'intervista rilasciata a Tuttomercatoweb.com, il presidente dell'Empoli Fabrizio Corsi ha parlato di mercato, e dei possibili addii all'Empoli in estate.

Uno dei pezzi pregiati della rosa toscana che è destinato a lasciare l'Empoli è il centrocampista Traoré: Corsi ha infatti confermato che è stata trovata un'intesa verbale con la Juventus per il giocatore, ma lo stesso presidente ha ribadito che non si sa dove andrà a giocare il mediano. I bianconeri infatti lo potrebbe girare in prestito ad altre società di Serie A, si è parlato di Sassuolo ma nelle ultime ore anche il Cagliari avrebbe chiesto informazioni alla Juventus per il giovane centrocampista.

Come è probabile quest'ultimo avrà l'opportunità di crescere ulteriormente disputando un'altra stagione in Sere A con una società di media classifica.

Il mercato della Juventus

Sintomatica è l'attenzione importante della Juventus sui giovani, ma sarà necessario pensare a cedere qualche pezzo pregiato sul mercato per finanziare gli investimenti in entrata. Ci sono diversi giocatori a rischio cessione: si va da Joao Cancelo, che piace al Manchester City, fino a Khedira e a Mandzukic.

Il centrocampista tedesco potrebbe decidere di fare una nuova esperienza professionale negli Stati Uniti o di ritornare in Germania mentre per la punta l'interesse principale sembrerebbe arrivare dalla Bundesliga (il Borussia Dortmund potrebbe presentare un'offerta di 15 milioni di euro alla Juventus) e dal calcio cinese, sicuramente meno competitivo di quello europeo ma più remunerativo a livello economico.