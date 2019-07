Giovedì 18 luglio a Trigoria è in programma l'amichevole di calcio Roma - Pro Calcio Tor Sapienza. La formazione capitolina scenderà in campo per il primo impegno del precampionato e affronterà la squadra dilettantistica romana neopromossa nel Campionato di Serie D. È piuttosto facile prevedere che i ritmi di gioco saranno molto blandi, ma l'incontro avrà anche un'adeguata copertura televisiva su Roma TV.

Sebbene non sia un test probante, per l'allenatore portoghese Paulo Fonseca il match di giovedì pomeriggio sarà importante per verificare lo stato psicofisico dei giocatori dopo l'inizio del ritiro estivo.

La prima amichevole dei giallorossi su Roma Tv

Alle ore 17:30 di giovedì 18 luglio la Roma ospiterà nella consueta location di Trigoria la formazione della Pro Calcio Tor Sapienza.

Si tratta della prima amichevole a porte chiuse del precampionato giallorosso alla quale seguirà l'impegno pomeridiano di sabato 20 luglio contro il Trastevere.

In verità, le porte saranno chiuse per gli eventuali tifosi ma non per le telecamere: l'amichevole Roma - Pro Calcio Tor Sapienza, infatti, sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Roma TV. Inoltre, non è escluso che la dirigenza giallorossa possa dare il nullaosta per la trasmissione del match anche su alcuni social network del Web quali Facebook e Twitter.

Risultato a parte, per la squadra di Mister Paulo Fonseca è necessario iniziare a scendere in campo per fare il fiato, per testare alcuni schemi e per dare ai giocatori il modo di provare le prime geometrie di gioco. Ancora la rosa della squadra non è quella definitiva, ma da ora in poi per gli atleti sarà fondamentale iniziare a misurarsi con il terreno di gioco.

L'avversaria della Roma

Il prossimo anno il team romano dell'A.S.D. Pro Calcio Tor Sapienza militerà nel girone G del Campionato di Serie D.

Nella rosa dei gialloverdi milita anche una vecchia conoscenza giallorossa: si tratta di Claudio Della Penna, ex giocatore giallorosso che figurava agli ordini di Luciano Spalletti nel Campionato di Serie A 2007/08. Per lui non vi fu nessuna presenza nel torneo di Serie A ma ottenne il debutto in Coppa Italia contro il Torino.

Giovedì prossimo, quindi, la Roma sarà chiamata a giocare un derby capitolino contro una formazione che vuole dimostrare a tutti i costi di meritare di giocare nel massimo campionato dilettantistico italiano.

Merita una doverosa menzione anche il fatto che la prossima avversaria della Roma mette a disposizione dei più giovani una Scuola Calcio Elite riconosciuta dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio.

Tale scuola, aperta a ragazzi nati dal 2007 al 2014, include istruttori altamente qualificati e preparatori laureati.