Ore davvero concitate di calciomercato. Secondo le ultimissime indiscrezioni ci sarebbe l'interessamento della Roma per il giocatore del Milan Suso, sempre più oggetto di mercato. Dall'altra parte del Naviglio invece si penserebbe a come poter migliorare la rosa con acquisti top, e dopo Barella il nuovo rinforzo potrebbe essere Milinkovic Savic, per un centrocampo davvero super. Non solo quindi le ipotesi Dzeko e Lukaku per l'Inter ma anche il giocatore serbo della Lazio, pallino di Marotta secondo le indiscrezioni. Per Inter e Milan si pensa quindi a due nuovi trequartisti.

Pubblicità

Pubblicità

La Roma propone Pastore per Suso

Il talento del giocatore spagnolo non è stato mai messo in discussione anzi è stato uno dei più propositivi delle ultime stagioni non bellissime dei rossoneri. Sembrerebbe molto affrettato cedere uno dei migliori della rosa, ma ci sono alcune cose da tenere in considerazione. La prima è che nel 4-3-1-2 di Giampaolo il giocatore potrebbe soffrire molto. Per questo motivo venderlo ora eliminerebbe il rischio di una stagione sottotono con successiva svalutazione del suo cartellino.

Pubblicità

Ad oggi il giocatore vale circa 40 milioni di euro. La seconda motivazione valida è che Suso è arrivato a Milano a parametro zero e ciò significa che il prezzo della sua vendita andrà direttamente a bilancio come plusvalenza, cosa non di poco conto. Per questo motivo il giocatore sarebbe finito anche nel mirino della Roma che secondo le indiscrezioni avrebbe offerto in cambio Javier Pastore. Probabilmente nell'offerta giallorossa dovrebbe essere compresa anche un conguaglio per ora difficile da quantificare per colmare la distanza di valore fra i due giocatori.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Inter Milan

Il Milan dovrebbe quindi riflettere sulla possibile offerta ma la sensazione è che si andrà a cercare di capitalizzare al massimo la cessione dello spagnolo senza contropartite. Il mercato del Milan sembra essere entrato nel vivo.

Inter, idea Milinkovic Savic

Dopo l'arrivo di Barella l'ultima cosa che verrebbe in mente è quella di accostare un altro giocatore dal costo elevato, nello stesso ruolo ai nerazzurri.

Eppure il Corriere della Sera in edicola questa mattina parla apertamente di questo ipotetico affare. Secondo il quotidiano Marotta sarebbe da tempo estimatore del giocatore, e in virtù di diversi sondaggi con il proprio agente che starebbe cercando una nuova squadra al suo assistito, viene riportato che in Italia l'unica pretendente sarebbe solo l'Inter. Un acquisto molto oneroso dunque accostato ai nerazzurri, che con un ulteriore grande sforzo di Suning regalerebbero ai tifosi un giocatore da sogno come Milinkovic-Savic.

Pubblicità

Il quotidiano precisa anche che attualmente l'Inter è alle prese con altre faccende, probabilmente facendo riferimento alla situazione attaccanti.