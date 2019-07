Le squadre di Serie A sono tornate al lavoro dopo le vacanze estive, per preparare la stagione 2019/20. La 1ª giornata del campionato italiano sarà fissata per il 24 agosto. Si attende il sorteggio del calendario, che la Lega ha annunciato per una data tra 29 o 30 luglio. L’appuntamento sarà negli studi televisivi di Sky, dopodiché conosceremo tutti gli incroci della nuova stagione calcistica. In attesa che venga stilato il calendario, si erano ipotizzate delle modifiche, poi respinte dai club, anche se per il futuro potrebbero essere prese in considerazione.

Su tutte l’idea di avere un calendario “asimmetrico” come in Premier League. Almeno per quest’anno si rimarrà fermi sulla formula classica, con un calendario “a specchio” dove la 1ª giornata del girone d’andata coinciderà con la 1ª giornata del girone di ritorno e così via per tutti i turni.

A pochi giorni dal sorteggio, già si conoscono alcuni dettagli relativi alla stagione 2019/20. Innanzitutto, oltre ad essere stata annunciata la data di inizio, sappiamo già da tempo che il campionato terminerà il 24 maggio.

Successivamente verrà concesso spazio agli Europei. Inoltre, al contrario di quanto visto nella stagione archiviata, non avremo più il Boxing Day. Dunque, tornerà la sosta per le festività di Natale e non si andrà in campo a Santo Stefano. Oltre alla pausa invernale, avremo 4 soste per gli impegni delle nazionali: 8 settembre, 13 ottobre, 17 novembre e 29 marzo. Per quanto riguarda i turni infrasettimanali, saranno 3: 25 settembre, 30 ottobre e 22 aprile.

Supercoppa e tabellone di Coppa Italia ancora da definire

La Lega dovrà definire la data della Supercoppa Italiana, nonché il luogo in cui verrà disputata. A contendersi il trofeo saranno Juventus, vincitrice del campionato di Serie A, e Lazio, vincitrice della Coppa Italia. Ci sono buone probabilità che i due club si sfidino tra la fine di dicembre e l’inizio di gennaio, durante la pausa natalizia. La sede potrebbe essere ancora una volta l’Arabia Saudita, dove i bianconeri hanno trionfato nell’ultima edizione, battendo per 1-0 il Milan con goal di Cristiano Ronaldo.

Juventus e Lazio si sono affrontate per 4 volte nella storia (1998, 2013, 2015 e 2017), con 2 vittorie a testa. A breve si andrà a sorteggiare anche il tabellone della Coppa Italia, visto che tra poco meno di un mese si disputeranno le prime partite, valevoli per il primo turno eliminatorio. Appuntamento fissato al 4 agosto per il debutto stagionale, mentre la finale sarà in programma il 13 maggio, presumibilmente allo stadio Olimpico di Roma come accade ormai da diverse annate.

Le 8 migliori classificate della scorsa stagione di Serie A entreranno in scena soltanto dai quarti di finale.