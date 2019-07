Il mercato della Juventus è entrato nel vivo in questo inizio luglio: all'ufficializzazione di Luca Pellegrini hanno fatto seguito quelle di Adrien Rabiot e di Gianluigi Buffon, che ha firmato un contratto di un anno e poi dal 2020-2021 dovrebbe diventare un dirigente bianconero.

Probabile però che il mercato bianconero non si fermi qui, anche se prima di ulteriori investimenti sarà necessario pensare a qualche cessione pesante: i possibili indiziati a lasciare Torino sono Joao Cancelo, Khedira, Matuidi, Higuain e Mandzukic.

Il più vicino all'addio alla Juventus sembrerebbe il terzino portoghese, il quale interessa a Manchester City e Bayern Monaco e che è valutato almeno 60 milioni di euro dai bianconeri. In avanti le eventuali partenze di Higuain e Mandzukic potrebbero portare la Juventus ad investire su un'ulteriore punta, magari cercando di sfruttare qualche occasione di fine mercato.

Bargiggia: 'Paratici ad Ibiza per incontrare Wanda Nara'

Secondo l' esperto di Calciomercato Paolo Bargiggia, a proposito di possibili occasioni di mercato, il direttore sportivo bianconero Fabio Paratici avrebbe incontrato in settimana ad Ibiza Wanda Nara, moglie e procuratore di Mauro Icardi.

Nel dettaglio il noto giornalista ha affermato a Sport Italia: "Ho avuto questa notizia, una fonte dentro una delle due società che mi ha raccontato di questo blitz di Fabio Paratici a Ibiza con un volo privato. Da quello che risulta c'è stato un incontro".

Segnale evidente che la Juventus sarebbe molto interessata alla punta argentina dell'Inter: come è noto Antonio Conte vorrebbe cedere sia Icardi che Nainggolan, e quindi l'argentino potrebbe rappresentare una buona occasione di fine mercato per la Juventus.

Ecco perché la società piemontese probabilmente aspetterà fine agosto per presentare un'eventuale offerta per il giocatore argentino. Quest'ultimo in ogni caso dovrebbe presentarsi in ritiro con l'Inter, nonostante la volontà della società di Suning di cederlo, anche perché si vuole evitare qualsiasi tipo di contenzioso fra le parti. Nonostante possa esserci una "resistenza" di parte di Icardi di lasciare l'Inter, come ha sottolineato Bargiggia a Sport Italia, il giocatore oramai avrebbe accettato l'idea di andare via da Milano e la possibilità Juventus sembrerebbe quella più concreta.

Il mercato della Juventus

Di certo la Juventus, per il settore avanzato, starebbe lavorando su un altro importante rinforzo: secondo le ultime indiscrezioni, continua il corteggiamento da parte dei bianconeri per il centrocampista offensivo della Fiorentina e della nazionale italiana, Federico Chiesa. Il giocatore in questo momento è in vacanza, al ritiro è atteso da un incontro con la dirigenza della Fiorentina per capire le sue intenzioni: se il nazionale italiano confermasse la volontà di lasciare la società toscana, la Juventus sarebbe pronta ad avanzare un'offerta.

Fra l'altro, secondo indiscrezioni che circolano da settimane, sarebbe già stata trovata un'intesa contrattuale fra la dirigenza bianconera e Chiesa sulla base di un contratto di cinque anni a cinque milioni di euro a stagione.