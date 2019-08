Il Napoli, dopo aver battuto il Liverpool per 3-0, ha ottenuto il successo anche contro l’Olympique Marsiglia. Il match si è concluso con il risultato di 1-0 grazie alla rete di Dries Mertens.

Tra pochi giorni verranno disputate le ultime due amichevoli estive dai ragazzi di Carlo Ancelotti. Entrambe le sfide saranno contro il Barcellona negli Stati Uniti. La prima verrà giocata all’Hard Rock Stadium di Miami l’8 agosto alle ore 1.30 italiane.

La seconda, invece, sarà di scena al Michigan Stadium di Ann Arbor il 10 agosto alle ore 23.00 italiane. In ambedue i casi si potranno vedere in diretta tv su Sky acquistando il pacchetto pay per view.

Nell’attesa di scoprire cosa accadrà in campo, diamo un’occhiata ai precedenti.

Bilancio a favore del Napoli contro i blaugrana

Il Napoli non ha mai affrontato il Barcellona in gare ufficiali. Qualche anno fa, però, le due squadre si sono incrociate in amichevole.

Nell’estate del 2014 vinsero gli azzurri per 1-0 a Ginevra. A decidere la sfida fu Blerim Dzemaili a 10 minuti dal termine, con un gran tiro dalla distanza. Quest’anno, nel giro di un paio di giorni, si affronteranno per due volte. Non ci sono altri precedenti tra Napoli e Barcellona, perciò possiamo dire che il bilancio ad oggi è positivo. Considerando i precedenti contro club spagnoli nelle competizioni ufficiali, abbiamo 4 vittorie, 4 pareggi e 6 sconfitte.

Gli avversari affrontati in passato sono stati Villarreal (6 volte), Real Madrid (4 volte), Athletic Bilbao (2 volte) e Valencia (2 volte).

Carlo Ancelotti, invece, vanta diversi precedenti da allenatore contro il Barcellona. Quando allenava il Milan, incrociò i catalani nella fase a gironi della Champions League 2004/05, vincendo 1-0 in casa e perdendo 2-1 in trasferta. Nella stagione 2005/06 fu eliminato in semifinale dopo aver perso 0-1 a San Siro e pareggiato 0-0 al Camp Nou.

Il tecnico di Reggiolo andò in contro ad un’eliminazione anche con il PSG nella stagione 2012/13 ai quarti di finale. In quell’occasione fu la differenza reti a condannare i parigini: 2-2 in casa e 1-1 in trasferta. Carlo Ancelotti ha poi affrontato il Barcellona con il Real Madrid in campionato. Nella stagione 2013/14 perse entrambe le sfide del Clásico: 2-1 in trasferta e 3-4 in casa. Quell’anno, però, conquistò la Copa del Rey in finale per 2-1.

L’ultimo doppio confronto andò in scena nella stagione 2014/15, quando vinse 3-1 al Bernabeu e perse 2-1 al Camp Nou. Il bilancio complessivo è di 3 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte.

Una volta archiviata la doppia sfida contro il Barcellona, bisognerà attendere un paio di settimane per rivedere in campo il Napoli, che debutterà nel campionato di Serie A contro la Fiorentina il 24 agosto.