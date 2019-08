La Juventus in questo mese di agosto potrebbe regalare altri importanti acquisti alla tifoseria. Dapprima però sarà importante cedere quegli esuberi che non fanno parte dei progetti tecnici del nuovo tecnico Maurizio Sarri. Dopo Spinazzola, tocca a Kean probabilmente lasciare la Juventus, con l'ufficializzazione all'Everton che dovrebbe avvenire a breve. Successivamente si attendono novità anche dal fronte Joao Cancelo, che sarebbe ritornato vicino al Manchester City.

Secondo Tuttosport infatti, la Juventus potrebbe accettare la contropartita tecnica, ovvero Danilo: possibile offerta cash da 35 milioni di euro più il cartellino del terzino brasiliano. Per quanto riguarda invece il mercato del settore avanzato, a rischio cessione ci sono Dybala, Higuain e Mandzukic. Il 10 bianconero potrebbero essere inserito nello scambio con Lukaku, con l'argentino al Manchester United ed il belga alla Juventus. A tal riguardo ha parlato a TMW Radio l'ex punta bianconera Nicola Amoruso, che approva l'eventuale scambio fra i due giocatori.

Amoruso: 'Lukaku utile per Cristiano Ronaldo'

Secondo l'ex punta bianconera, l'arrivo di Lukaku agevolerebbe il gioco di Cristiano Ronaldo. Se infatti la Juventus deciderà di investire sul belga, è perché evidentemente ritiene importante soprattutto a livello europeo l'arrivo di Lukaku. Riguardo a Dybala, è un giocatore importante ma purtroppo ha dimostrato di non essere decisivo in Champions League.

La Juventus infatti cerca il definitivo salto di qualità a livello europeo. Per quanto riguarda invece le altre punte, Higuain potrebbe rimanere e la presenza di Sarri potrebbe essere d'aiuto all'argentino. Se invece si dovesse concretizzare l'arrivo di Lukaku, probabile la cessione di Mandzukic. Infine, in merito a Icardi, secondo Amoruso difficilmente arriverà alla Juventus anche perché i bianconeri hanno abbondanza nel settore avanzato. Inoltre, secondo l'ex punta bianconera, la gestione Inter sulla vicenda Icardi non è stata di certo esemplare.

Il mercato della Juventus

La Juventus, come dicevamo, è impegnata soprattutto nelle cessioni. Si attendono novità anche su due centrocampisti, finiti oramai come riserve dopo gli arrivi di Ramsey e Rabiot: parliamo ovviamente di Khedira e Matuidi. Il tedesco potrebbe fare una nuova esperienza professionale in Inghilterra, con l'Arsenal che investirebbe volentieri sul centrocampista. Per quanto riguarda Matuidi, la Juventus non potrà garantire la titolarità, ecco perché, considerando anche l'Europeo 2020, il giocatore potrebbe decidere di lasciare la Juventus per giocare di più, magari ritornando in Francia al Paris Saint Germain.