La Juventus oggi pomeriggio ha disputato la sua prima amichevole estiva a Singapore contro il Tottenham nella International Champions Cup. Nonostante la sconfitta subita per 3-2, la squadra ha giocato una buona partita, specialmente nel secondo tempo dove si è portata anche in vantaggio grazie alle reti di Higuain e Cristiano Ronaldo. Dopo il pareggio di Lucas, Kane ha regalato la vittoria agli Spurs con un bellissimo gol da centrocampo.

Higuain non perde il vizio della rete

La prima uscita della nuova Juventus targata Maurizio Sarri ha dato molte indicazioni al nuovo tecnico toscano. Nel primo tempo sono stati gli inglesi del Tottenham ad avere la meglio, passando in vantaggio grazie alla rete di Lamela, che riesce a battere Buffon nonostante il portiere avesse parato un tiro precedente. Nella ripresa la musica cambia e, grazie soprattutto alle sostituzioni, la Juventus riesce a gestire meglio la palla, rendendosi più volte pericolosa.

Il pareggio arriva grazie a Gonzalo Higuain: il Pipta riceve il passaggio da Bernrdeschi e realizza una bella rete. Uno-due micidiale da parte della Juventus, che con Cristiano Ronaldo si porta avanti nella sfida. Il vantaggio però dura poco perché il Tottenham riesce a trovare la via della rete grazie al pareggio di Lucas. Nel finale decisivo un errore di Rabiot: il francese perde palla a centrocampo e Harry Kane non ci pensa due volte a tirare, sorprendendo Szczęsny per il gol che dà il successo agli inglesi.

Le pagelle della Juventus: bene Higuain, male De Sciglio

I giocatori della Juventus erano molto indietro nella preparazione rispetto a quelli del Tottenham, che tra poche settimane inizieranno il campionato. Nonostante questo fattore, gli uomini di Sarri hanno disputato nel complesso una buona prova, soprattutto nel secondo tempo. Il migliore in campo è stato Cristiano Ronaldo, apparso già in forma Champions: il portoghese, oltre alla rete del vantaggio, ha sfornato ottime giocate per i compagni.

Bene anche Gonzalo Higuain, che ritrova la via della rete con la maglia bianconera dopo un'ottima combinazione con Bernardeschi. Il Pipita è sembrato in buona forma. In ritardo di condizione sono apparsi invece Matuidi, Mandzukic, De Sciglio e Rugani. Soprattutto Mattia De Sciglio e Matuidi: entrambi hanno commesso diversi errori di impostazione e sono stati lenti e imprecisi, Sarri dovrà ancora lavorare molto per mettere nelle giuste condizioni tutti i suoi uomini.

La prossima sfida sarà contro l'Inter e forse qualche cosa di meglio la squadra riuscirà ad offrire, dato che i nerazzurri sono alla pari con la Juventus per la preparazione svolta.