Dopo il ko in Coppa Italia con la Sampdoria, sono ripresi gli allenamenti in casa Crotone in vista dell'esordio di campionato fissato nella giornata di sabato 24 agosto alle ore 18:00 allo Stadio Comunale "Ezio Scida" contro il Cosenza nel "derby" di Calabria. Grande la richiesta di tagliandi dalla città dei Bruzi con 1.800 biglietti venduti per il settore ospite, di pari passo prosegue in casa rossoblu la vendita degli abbonamenti per la nuova stagione con la quota che ha superato le 3.500 tessere.

Non solo calcio giocato in questo momento della fase estiva, a tenere banco sopratutto in casa Crotone sono le voci legate al mercato in entrata e in modo particolare sul profilo che dovrà andare a rinforzare l'attacco della squadra affidata anche questa stagione al tecnico Giovanni Stroppa.

Maxi Lopez idea per l'attacco

Se nei giorni scorsi il profilo "caldo" è stato quello dell'attaccante Diego Falcinelli in uscita dal Bologna, in queste ultime ore sembrerebbe essere tornato di moda il nome dell'argentino Maxi Lopez, reduce da diverse stagioni poco fortunate in Serie A e da un'esperienza all'estero.

L'attaccante è stato tra l'altro già accostato al Crotone in passato durante le sessioni di mercato delle stagioni disputate dalla squadra in Serie A con i tecnici Davide Nicola e Walter Zenga. Un profilo d'esperienza ma con una carta d'identità non più verde ma con voglia di dire ancora la sua nel calcio giocato. Sull'attaccante ci sarebbe però da riscontrare anche l'interesse di club brasiliani oltre che della formazione della Dinamo Zagabria.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie A Serie B

Con la conferma di Nwankwo Simy e l'arrivo del giovane Luca Vido in prestito dall'Atalanta gli "squali" vorrebbero completare il reparto con un'attaccante con esperienza e che possa concedere maggiore peso sotto l'aspetto delle reti realizzate, in attesa di recuperare un'altro elemento importante come Andrea Nalini alle prese con la fase di riabilitazione dopo l'intervento subito al ginocchio sul finale della scorsa stagione.

Possibili alternative

Se la tifoseria continua a sognare anche il ritorno di Diego Falcinelli, operazione comunque difficile ma non impossibile, la dirigenza dovrà valutare bene prima di effettuare la sua mossa Maxi Lopez. Già in passato erano stati valutati altri nomi come quelli di Andrea La Mantia del Lecce, Samuel Di Carmine dell'Hellas Verona e Alessandro Matri del Sassuolo, piste sfumate, ma che potrebbero ritornare di moda visto che il Direttore Sportivo del Crotone Beppe Ursino è spesso ritornato su alcune operazioni interrotte per vari motivi nel passato.

Ultime scelte da effettuare dunque in casa Crotone in vista della chiusura del mercato estivo fissata per la giornata di lunedì 2 settembre.