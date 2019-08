Vigilia di Terzo Turno Eliminatorio di Coppa Italia per il Crotone di Giovanni Stroppa, pronto a scendere in campo nella serata di domenica 18 agosto alle ore 21:00 contro la Sampdoria allo Stadio Comunale "Ezio Scida".

La formazione rossoblu, reduce dalla vittoria dell'ultimo weekend contro l'Arezzo (4-3) vuole affrontare la sfida con la formazione allenata da Eusebio Di Francesco con la consapevolezza di potersi giocare in casa la qualificazione al turno successivo.

Di pari passo continuano a susseguirsi le voci legate al Calciomercato estivo, in un momento della stagione che va di fatto a precedere l'inizio ufficiale del nuovo campionato di Serie B che vedrà la squadra rossoblu tra le squadre candidate ai posti di alta classifica.

Falcinelli, sogno nel cassetto

Per evitare le difficoltà riscontrate nella scorsa stagione, quando la squadra crotonese partì da favorita alla promozione diretta ritrovandosi però ben presto implicata nella lotta per non retrocedere, la società sta allestendo una rosa caratterizzata da una continuità tecnica ma sopratutto da calciatori che ormai si conoscono alla perfezione.

Da attuare sono solamente alcuni innesti mirati e di qualità. Uno di questi potrebbe essere l'attaccante Diego Falcinelli, attualmente in forza al Bologna e in cerca di una nuova collocazione che possa garantirgli minuti ma sopratutto un posto da titolare. Per la punta l'eventuale arrivo in Calabria rappresenterebbe un ritorno al passato, dopo avere vestito la casacca calabrese nella prima stagione di Serie A degli "squali", realizzando tra l'altro tredici reti, fondamentali per la salvezza.

Su di lui l'interesse del club risulterebbe concreto, con un vero e proprio sondaggio effettuato, che attende riscontri positivi. Su di lui ci sarebbe allo stesso tempo da registrare il forte interessamento del Frosinone e l'ipotesi Hellas Verona più defilata.

Ingaggio di categoria superiore

Una delle incognite non solo per il Crotone, ma per qualsiasi squadra di Serie B interessata, risulta essere però l'ingaggio percepito dall'attaccante, circa 900mila euro, una cifra difficile da proporre ad un calciatore della seconda serie.

Per tale motivo il Bologna starebbe valutando l'ipotesi di cedere Diego Falcinelli partecipando al pagamento dello stipendio del calciatore, eventualità che spalancherebbe le porte ad un suo ritorno in Calabria.

Il Crotone, che valuta ogni mossa tenendo sempre un occhio al bilancio, difficilmente sarebbe disposto ad investire pesantemente sul mercato, ma conoscendo la qualità del ragazzo potrebbe effettuare un investimento come successo qualche anno prima con l'attaccante croato Ante Budimir.

Nel frattempo la piazza inizia a sognare: un ritorno di Diego Falcinelli rappresenterebbe una ciliegina sulla torta in un reparto come quello avanzato che può gia contare sulla presenza di Nwankwo Simy, Luca Vido e Andrea Nalini.