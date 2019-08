L'Inter è la grande protagonista di questi ultimi giorni di Calciomercato. Al termine della sessione estiva mancano meno di due settimane e i nerazzurri sono pronti ad annunciare l'acquisto di Alexis Sanchez dal Manchester United andando a completare il reparto d'attacco a disposizione del nuovo allenatore, Antonio Conte. Mentre è ancora avvolto nel mistero il futuro di Mauro Icardi che è completamente fuori dal progetto della società nerazzurra.

Il centravanti argentino si sta allenando con i compagni durante la parte atletica ma, quando si passa alla fase tattica, l'ex capitano svolge un lavoro a parte in attesa di sciogliere i dubbi su quale sarà la sua prossima squadra. L'attaccante avrebbe rifiutato il trasferimento al Monaco.

No al Monaco

Un club che negli ultimi giorni avrebbe mostrato grande interesse per Mauro Icardi è il Monaco.

I monegaschi hanno cominciato nel peggior modo possibile la Ligue 1 subendo due sconfitte nelle prime due partite. Per questo motivo si cerca un acquisto che possa cambiare le sorti della stagione e ridare entusiasmo alla piazza dopo aver rischiato già la retrocessione lo scorso anno.

Offerta importante quella fatta dal club francese che avrebbe proposto all'Inter una cifra superiore ai sessanta milioni di euro.

Anche per il centravanti argentino il Monaco si è detto pronto ad un grande sacrificio offrendo un ingaggio da oltre dieci milioni di euro a stagione più bonus (arrivando a dodici milioni di euro all'anno). Se la società nerazzurra, però, si era detta disposta a trattare, l'affare è tramontato per la volontà dell'ex capitano che ha subito rimandato al mittente la proposta. L'ammissione è arrivata anche attraverso la moglie e agente, Wanda Nara, che ha confermato che l'attaccante non giocherà nel Monaco nella prossima stagione.

La richiesta

Mauro Icardi non ha alcuna intenzione di muoversi dall'Italia anche per questioni familiari. Wanda Nara, infatti, anche quest'anno sarà ospite fisso di Tiki Taka. Anche per questo motivo il centravanti argentino sarebbe pronto ad avanzare una clamorosa richiesta all'Inter: restare a Milano visti i due anni ancora di contratto. Una richiesta che la società nerazzurra non sembra intenzionata a prendere in considerazione.

L'alternativa risponde al nome della Juventus che, però, non sembra possa accontentare le richieste economiche dei nerazzurri, che chiedono oltre sessanta milioni di euro per il suo cartellino. L'unica alternativa è quella di intavolare uno scambio con Paulo Dybala. Operazione che permetterebbe di sistemare anche i bilanci delle due società realizzando delle plusvalenze monstre in ottica fair play finanziario.