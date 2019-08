Il Calciomercato della Juventus si intreccia con quello del Barcellona per alcune pedine importanti. Il tormentone Paulo Dybala continua e se il PSG è pronto a mettere sul piatto una ricca offerta, da ieri anche i blaugrana sono entrati prepotentemente nella lotta. Discorso aperto anche per il centrocampista Emre Can, bocciato da Sarri e sempre più vicino alla cessione. Il tedesco lascerà Torino dopo un solo anno e piace ai catalani.

Nel frattempo continua il pressing di Paratici per il giovane Miranda laterale difensivo sinistro classe 2000 che piace e non poco ai Campioni d’Italia.

Calciomercato Juventus: il Barcellona offre Suarez per Dybala

Le ultime notizie per calciomercato della Juventus sul fronte Dybala arrivano da Tuttosport. Il quotidiano sportivo oggi in prima pagina scrive che il Barcellona sarebbe entrato prepotentemente in scena offrendo per la Joya il cartellino di Luis Suarez. Il centravanti uruguaiano sarebbe la carta scelta dai dirigenti blaugrana per far saltare il banco e sorpassare il Paris Saint Germain.

I francesi dal canto loro però non si arrendono anche perché Tuchel vorrebbe Dybala prima che Neymar lasci la Francia, in modo da non avere pedine scoperte in attacco soprattutto dopo l'esordio in campionato con sconfitta di domenica scorsa. La lotta tra Barcellona e Real Madrid per l’asso brasiliano continua, l’attaccante tornerà in Spagna ma ancora non si vede una fine per il tormentone.

Secondo il sito sudamericano globoesporte.com ci sarebbe anche la Juve su Neymar e Paratici avrebbe offerto 100 milioni di euro più Dybala ma la notizia al momento non trova conferme.

La trattativa tra il Paris Saint Germain e Dybala non solo è confermata ma oggi dovrebbe vivere una giornata di grande importanza. L’agente della Joya incontrerà a Parigi i dirigenti del club per parlare del trasferimento. I Campioni di Francia metterebbero sul piatto 80 milioni di euro per il cartellino e quasi 12 all’anno di ingaggio. Le cifre potrebbero essere quelle giuste, per la Juventus il numero 10 può partire resta ora da vedere se Dybala continuerà a rifiutare ogni destinazione per rimanere a Torino oppure se si convincerà ad accettare la cessione.

Emre Can-Rakitic: nuova idea di scambio tra Barcellona e Juventus

Dybala-Suarez non è l’unica ipotesi di scambio di calciomercato tra Juventus e Barcellona. Secondo Tuttosport infatti si starebbe iniziando ad imbastire anche la trattativa per portare in Spagna Emre Can e far compiere il percorso inverso a Ivan Rakitic. Il tedesco, tenuto in grande considerazione da Allegri, è ai margini dopo l’arrivo di Sarri.

Il nuovo allenatore ha scelto di puntare forte su Khedira, oltre che su Rabiot, Pjanic, Ramsey e Bentancur e così per Emre Can non c’è più spazio. Si deve quindi cercare una sistemazione al mediano arrivato solo un anno fa dal Liverpool a parametro zero. Nei giorni scorsi si era sparsa la voce di un interessamento del Paris Saint Germain, ma oggi a quanto pare è ancora il Barcellona a farsi sotto.

L’idea dei catalani sarebbe quella di scambiare lo juventino con Rakitic anche lui finito decisamente indietro nelle gerarchie di Valverde.

A livello tecnico l’affare potrebbe anche essere possibile, ma un intoppo potrebbe arrivare al momento di parlare degli ingaggi. Rakitic in Spagna guadagna otto milioni di euro a stagione, Emre Can alla Juve arriva a quota 5,5 milioni, sono quasi tre milioni in più a bilancio, non una buona notizia per la Vecchia Signora che dopo i tanti acquisti ora sta cercando di vendere anche per abbassare il monte stipendi, lievitato durante l'estate. La trattativa è ancora in stato embrionale ma i discorsi sono aperti anche perché lo scambio permetterebbe alle società di piazzare due esuberi importanti.

L’ultimo nome in orbita bianconera del Barcellona è il giovane terzino sinistro Miranda. Il viaggio di Paratici di ieri in Spagna sembrava essere rivolto solamente alla questione del giovane iberico, ma visti i retroscena usciti oggi non è stato decisamente così. Di certo c’è che Miranda piace e non poco ai Campioni d’Italia sempre alla ricerca di un vice Alex Sandro. Il classe 2000 secondo Valverde non è ancora pronto per essere un giocatore della prima squadra ed ecco quindi che l’assalto può partite. La prima idea di Paratici sarebbe stata quella di inserire nella trattativa Rugani ma l’affondo non è riuscito, così i discorsi proseguono senza l’inserimento del centrale nella trattativa. Per portare via Miranda dal Barcellona servono circa 20 milioni, cifra a cui al momento i bianconeri non vorrebbero arrivare. Attenzione anche alla concorrenza con Olympique Marsiglia e Schalke 04 che stanno monitorando la situazione. Dybala, Suarez, Emre Can, Rakitic e Miranda, il calciomercato della Juventus e quello del Barcellona si intrecciano.