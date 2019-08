Arrivano notizie molto importanti per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Le ultime indiscrezioni riguardano Paulo Dybala; l'attaccante argentino vorrebbe restare in bianconero, come già ribadito più volte. Peraltro, anche la sua esultanza contro la Triestina, dopo il gol (battendosi il petto e indicando il suo nome), ha confermato la volontà di giocarsi le sue carte con il nuovo allenatore Maurizio Sarri.

La dirigenza bianconera, però, avrebbe già deciso di non puntare più sull'ex attaccante del Palermo, come dimostra il fatto che lo ha offerto al Manchester United per avere in cambio Romelu Lukaku. Su Dybala, comunque, continua ad essere molto pressante l'interesse dell'Inter, che vorrebbe metterlo al centro del progetto di Antonio Conte. Marotta avrebbe chiamato più volte Dybala per cercare di convincerlo a sposare la causa nerazzurra.

Stando a quanto riporta il noto quotidiano "Il Giornale", inoltre, nelle ultime ore sarebbe avvenuto un incontro tra alcuni dirigenti dell'Inter e Dybala sul lago di Como. Gli interlocutori si sarebbero intrattenuti al ristorante Villa d'Este per mettere sul piatto il passaggio dell'attaccante argentino all'Inter. L'eventuale passaggio di Dybala all'Inter, comunque, porterebbe in bianconero Mauro Icardi, a lungo corteggiato dalla Juventus, diventato uno dei tormentoni di questa estate di mercato. Ma vediamo nel dettaglio tutte le ultime notizie sul calciomercato bianconero.

Mercato Juventus, contatto tra Paulo Dybala e la dirigenza nerazzurra

Stando alle ultime indiscrezioni trapelate, Paulo Dybala starebbe seriamente pensando di trasferirsi all'Inter, tanto che nelle ultime ore avrebbe incontrato la dirigenza nerazzurra sul lago di Como. Se il giocatore argentino dovesse decidere di proseguire la sua carriera a Milano, Mauro Icardi, che ha chiuso da tempo il suo rapporto con l'Inter, dovrebbe passare in bianconero.

Un altro attaccante che dovrebbe lasciare la Juventus è Mario Mandzukic. Il gigante croato non rientra nei piani di Maurizio Sarri e ha avuto contatti con la dirigenza del Bayern Monaco e con quella del Borussia Dortmund. Stando a quanto riporta "Rai Sport", comunque, su Mandzukic sarebbe molto forte anche l'interesse del Milan. Il centravanti ex Atletico Madrid, dunque, potrebbe continuare a giocare in Italia, ma a Milano dovrebbe rinunciare a giocare la Champions League, palcoscenico mondiale comunque molto desiderato da ogni giocatore di alto livello.

Vedremo cosa succederà. Si attendono ulteriori aggiornamenti di mercato nelle prossime ore. Un altro esubero in casa Juve è Rugani, che è stato offerto al Barcellona.