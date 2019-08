Nelle ultime settimane di mercato, la Juventus cercherà di sfoltire la sua rosa. Ma i bianconeri sarebbero già al lavoro per il 2020. Infatti, Fabio Paratici è sempre molto attento al mercato degli svincolati e la prossima estate uno dei giocatori che dovrebbe liberarsi a parametro zero è Eriksen. Il danese potrebbe non rinnovare con il Tottenham e la Juve ne potrebbe approfittare per metterlo sotto contratto.

Secondo il Corriere dello Sport, l'accordo tra Eriksen e i bianconeri sarebbe molto vicino. Il danese sarebbe un ottimo rinforzo, ma nel caso se ne riparlerà tra un anno quando il giocatore andrà in scadenza con il Tottenham nel giugno 2020.

Rebus Rugani

La Juventus per la stagione 2020 valuta l'opzione Eriksen, ma adesso la Vecchia Signora è concentrata sulle uscite. Infatti, nelle prossime settimane, i bianconeri potrebbero cedere alcuni giocatori della sua rosa.

Uno degli indiziati a partire sarebbe Daniele Rugani. Il numero 24 juventino, dopo gli arrivi di Matthijs De Ligt e Merih Demiral, rischia di trovare ancora meno spazio e per questo motivo potrebbe lasciare i bianconeri. Su di lui ci sarebbe l'interesse del Monaco, ma anche la Roma starebbe valutando il profilo di Rugani. I giallorossi sono alla ricerca di un difensore e il centrale toscano potrebbe essere una buona opportunità da poter cogliere.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus Calciomercato

Stasera, Rugani sarà regolarmente a disposizione della Juve per l'amichevole contro la Triestina anche se difficilmente verrà impiegato. Sarri, che non sarà a Trieste, ha qualche dubbio in difesa, ma tra i candidati ad una maglia da titolare non c'è il numero 24 juventino.

Icardi sempre accostato alla Juve

Alla Juventus è sempre accostato il nome di Mauro Icardi. Ma prima di acquistare, i bianconeri dovranno fare spazio in attacco e Mario Mandzukic e Gonzalo Higuain sarebbero in uscita.

Qualora entrambi dovessero partire, la Juve potrebbe pensare a Mauro Icardi. Sull'argentino ci sarebbe anche il Napoli, ma il ragazzo non avrebbe mai aperto al trasferimento in Campania e darebbe la sua preferenza ai bianconeri. Dunque, non resta che attendere di capire come evolverà la situazione. Inoltre, si ipotizza sempre la possibilità di uno scambio tra Icardi e Dybala, ma la Juve non sembra intenzionata a procedere in questo senso.

Perciò non è scontata la permanenza del numero 10 juventino a Torino ma sembra difficile che possa finire all'Inter. Su Dybala potrebbe piombare il Paris Saint - Germain in caso di partenza di Neymar. Dunque, le prossime settimane potrebbero riservare diverse sorprese e la Juve non si farà cogliere impreparata qualora si presentasse qualche buona occasione. I bianconeri comunque sarebbero molto soddisfatti dei giocatori che hanno in rosa, la situazione resta però da monitorare sua sul fronte uscite che sul fronte entrate.