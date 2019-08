Il programma della 2ª giornata del campionato di Serie A è stato definito. La Lega Calcio ha diramato gli orari di anticipi e posticipi del secondo turno, che nei giorni compresi fra il 30 agosto e il 1° settembre sarà ricco di big match. Il sorteggio del calendario ha regalato degli incrocio interessanti, tra cui spiccherà la sfida che ha caratterizzato le ultime stagioni, ovvero, Juventus-Napoli.

I campioni d’Italia in carica da 8 anni, ospiteranno la principale rivale al titolo. Match particolare per Maurizio Sarri, che ritroverà il suo passato. Nell’attesa di scoprire cosa accadrà in campo all’Allianz Stadium, andiamo a vedere nei dettagli cosa ci attenderà per la 2ª giornata.

Calendario 2ª giornata, programma anticipi e posticipi

Ad aprire il turno sarà l’anticipo Bologna-Spal alle ore 20.45 di venerdì 30 agosto 2019.

Il derby emiliano verrà giocato allo stadio Dall’Ara e sarà trasmesso in diretta tv su Sky. Si proseguirà sabato 31 agosto 2019 con il Milan, che riceverà a San Siro il Brescia. Dopo diverse stagioni, le due tifoserie gemellate si ritroveranno l’una contro l’altra. Le Rondinelle non disputavano una sfida contro i rossoneri dalla stagione 2010/11. In quell’occasione persero 3-0 in trasferta. A segno Kevin-Prince Boateng, Robinho e Zlatan Ibrahimović nell’annata che portò poi allo scudetto.

Il Brescia, che fu sconfitto anche in casa per 0-1 (Robinho), retrocesse al termine di quella stagione. La partita di San Siro verrà trasmessa in diretta tv su DAZN.

La serata si chiuderà con Juventus-Napoli alle ore 20.45 con diretta tv su Sky. La scorsa stagione vinsero i bianconeri 3-1 davanti ai propri tifosi. Dries Mertens portò in vantaggio gli ospiti dopo pochi minuti, dopodiché pareggiò i conti Mario Mandžukić a metà del primo tempo.

Nella ripresa ci fu il raddoppio dell’attaccante croato, mentre Leonardo Bonucci arrotondò successivamente il risultato. Buona parte del secondo tempo fu condizionato dall’espulsione di Mário Rui per doppia ammonizione.

Il programma della 2ª giornata del campionato di Serie A proporrà un altro big match. Alle ore 18.00 di domenica 1° settembre 2019 si disputerà il derby Lazio-Roma. I tifosi potranno guardarlo in diretta tv su Sky.

I biancocelesti s’imposero per 3-0 nella scorsa stagione in quella che fu la sfida casalinga. Felipe Caicedo, Ciro Immobile e Danilo Cataldi andarono a segno nel match, che poi si rivelò decisivo per l’esonero dell’allenatore Eusebio Di Francesco.

Tutte le altre partite verranno disputate alle ore 20.45. Su DAZN si potranno guardare Cagliari-Inter e Udinese-Parma, mentre Sky trasmetterà Atalanta-Torino, Genoa-Fiorentina, Lecce-Hellas Verona e Sassuolo-Sampdoria.

Suggestivo il match della Sardegna Arena per Radja Nainggolan, tornato a vestire la maglia rossoblù dopo alcuni anni. Il centrocampista belga, dopo appena 12 mesi in nerazzurro, è stato tagliato fuori dal nuovo corso targato Antonio Conte. Vorrà sicuramente mettersi in luce e far capire alla società interista di aver fatto un errore a cederlo, anche se solo in prestito. In passato ha già segnato all’Inter da avversario. Nella stagione 2013/14 fu autore del goal del pareggio nell’1-1 in casa con la maglia del Cagliari. Una volta archiviato questo turno, ci sarà la sosta per le nazionali, dopodiché si riprenderà a metà settembre.