L’inizio del campionato di Serie A si avvicina e fervono i preparativi per la nuova stagione di Fantacalcio. In vista dell’asta, vogliamo segnalarvi alcuni dei giocatori da prendere. Quest’oggi ci focalizzeremo sui centrocampisti, dando uno sguardo ai possibili goleador, nonché ai titolari a basso costo per avere sempre copertura. Partendo proprio dai giocatori che giocano in attacco, abbiamo diversi nomi, tra cui Federico Chiesa è uno dei principali.

Oltre al giovane della Fiorentina, non possiamo non menzionare Douglas Costa e Federico Bernardeschi, che nella Juventus potrebbero trovare molto più spazio con l’arrivo di Maurizio Sarri.

Rispetto alla passata stagione, bisognerà puntare su Alejandro Gómez dell’Atalanta. Il “Papu” è stato arretrato ed è stato listato come centrocampista. C’è poi Ivan Perisic dell’Inter. Il croato verrà schierato più da seconda punta che da esterno nel centrocampo a 5 di Antonio Conte, perciò potrebbe arrivare maggiormente in zona goal.

Da ricordare, che nelle ultime tre stagioni è sempre andato a segno almeno cinque volte per quanto riguarda i centrocampisti. Come lui anche Franck Kessie (Milan) e Marco Benassi (Fiorentina).

Schouten tra le sorprese, Rog si riscatterà?

A centrocampo ci sono delle novità al fantacalcio. Nel corso del mercato estivo sono arrivati in Serie A diversi giocatori. Tra questi Valentino Lazaro, prelevato dall’Herta Berlino da parte dell’Inter.

L’austriaco potrebbe essere una delle sorprese di quest’anno. Ha delle spiccate doti offensive e si presta bene al 3-5-2 di Antonio Conte. Da segnalare anche l’arrivo di Jerdy Schouten (Bologna), acquistato dall’Excelsior. Dovrebbe essere in ballottaggio con Roberto Soriano, ma chissà che non trovi spazio. Sarà lui una delle sorprese? Nelle file del Brescia bisognerà puntare su Sandro Tonali, centrocampista propenso al goal, nonché agli assist.

Nell’ultima stagione di Serie B ha fatto meglio di lui il compagno di squadra Dimitri Bisoli, autore di 6 reti in 35 partite disputate.

Dopo un’annata da dimenticare, potrebbe essere la stagione del riscatto per Marko Rog al Cagliari. Tra le possibili sorprese anche Szymon Żurkowski della Fiorentina. Ci sono poi i titolari top, quelli da prendere per avere una buona fantamedia. In prima fascia troviamo centrocampisti del calibro di Fabián Ruiz e Piotr Zieliński del Napoli, Radja Nainggolan passato al Cagliari ed in cerca di riscatto dopo essere stato scaricato dall’Inter, Miralem Pjanić della Juventus, Lucas Paquetá del Milan, Jordan Veretout della Roma, che peraltro è anche uno dei rigoristi, ed infine, qualora dovesse rimanere alla Lazio, Sergej Milinković-Savić.

Nella lista troviamo anche una serie di centrocampisti su cui fare affidamento, come i vari Marcelo Brozović e Nicolò Barella dell’Inter, Adrien Rabiot e Aaron Ramsey della Juventus, Allan del Napoli, Lorenzo Pellegrini e Nicolò Zaniolo della Roma, Erick Pulgar del Bologna e Dennis Praet della Sampdoria.