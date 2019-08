La Juventus in questi anni ha avuto importanti riferimenti sul campo che poi sono rimasti nella società come dirigenti o collaboratori, una volta appese le scarpe al chiodo. Basti pensare ai vari Pavel Nedved, ex giocatore bianconero e poi diventato vice Presidente della Juventus, o al clamoroso ritorno di Gianluigi Buffon, che dopo l'esperienza al Paris Saint Germain, dovrebbe giocare solo una stagione con i bianconeri per poi diventare un dirigente.

Stessa sorte probabilmente toccherà a Chiellini quando smetterà di giocare, mentre Barzagli, che inizialmente avrebbe dovuto far parte dello staff tecnico, si sarebbe preso un anno di relax prima di valutare un eventuale nuovo inserimento nella società bianconera.

Un altro ex, molto importante per la storia della Juventus, è da pochi giorni ufficialmente entrato nella società bianconera: parliamo di Alex Del Piero, il quale sarà un collaboratore di un'importante Academy della Juventus in America.

Del Piero nuovo collaboratore Academy Juventus di Los Angeles

E' arrivata l'ufficialità: Alex Del Piero sarà il nuovo collaboratore per la Juventus presso l'Academy bianconera a Los Angeles. Un importante riconoscimento per l'ex capitano dei bianconeri, che finalmente inizia a collaborare con la società della Juventus.

Vi furono polemiche in merito all'addio di Del Piero, che dopo aver chiuso la sua carriera in Australia in India, non aveva poi avuto alcun ruolo nella Juventus.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus Calciomercato

Questa notizia, invece, farà felice i tanti tifosi juventini che da sempre ritengono il campione del mondo 2006 uno dei principali beniamini, se non il principale, della storia bianconera. Il ruolo di Del Piero sarà facilitato dal fatto di vivere nella città americana e dall'avere alcuni business avviati a Los Angeles. Un passo importante per l'ex capitano bianconero, che potrebbe ulteriormente avvicinare Del Piero alla Juventus.

A tal riguardo anche l'ex juventino Antonello Cuccureddu ha parlato del futuro dello storico 10 bianconero, dichiarando a Radio Bianconera come Del Piero meriterebbe un ruolo dirigenziale nella Juventus.

Il mercato della Juventus

Se quindi il mercato della Juventus si è arricchito molto dal punto di vista societario, lo stesso si può dire per quanto riguarda il mercato dei giocatori.

Gli arrivi di Ramsey, Rabiot, Buffon, Pellegrini, Demiral, De Ligt e Danilo (arrivato nello scambio con il Manchester City, con Joao Cancelo in Inghilterra ed il brasiliano, più conguaglio di 28 milioni di euro, a Torino) potrebbero non essere i soli.

Se si dovessero concretizzare le cessioni di Dybala e Mandzukic, infatti potrebbe arrivare almeno una punta (si parla di Icardi dell'Inter), mentre a centrocampo dovrebbero partire sia Khedira che Matuidi.