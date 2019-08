La Juventus prosegue la preparazione estiva, in particolar modo sulla parte tattica ed atletica, nel frattempo la dirigenza bianconera continua il suo lavoro sul mercato alla ricerca dei rinforzi ideali per il gioco di Maurizio Sarri. L'esigenza principale però resta la vendita di alcuni esuberi, sia per alleggerire la rosa che per sistemare il bilancio, con acquisti effettuati che hanno superato i 100 milioni di euro.

Per quanto riguarda invece le cessioni, dopo Spinazzola e Kean, è stata ufficializzata anche la partenza di Joao Cancelo al Manchester City: la Juventus ha incassato 28 milioni di euro più il cartellino del terzino brasiliano Danilo. Si attendono novità anche sulle cessioni di Perin, Khedira, Matuidi ed eventualmente di Dybala e Mandzukic. A proposito di possibili arrivi alla Juventus, al quotidiano Il Mattino ha parlato l'agente del giocatore brasiliano Everton, rivelazione della Coppa America in Brasile vinta dalla nazionale carioca.

Secondo l'agente, il centrocampista offensivo del Gremio sarebbe il primo della lista degli acquisti del direttore sportivo bianconero Paratici in caso di alcune cessioni importanti

Everton potrebbe essere bianconero per 80 milioni circa

La valutazione notevole attribuitagli dal Gremio (si parla di 80 milioni di euro) non spaventerebbe i bianconeri, che dovranno però necessariamente pensare prima alle cessioni prima di investire su un acquisto: secondo il suo agenteEverton, soprattutto in caso di cessione di Cuadrado o Douglas Costa, Everton potrebbe arrivare alla Juventus. Riguardo invece all'interesse del Milan per il campione d'America con la sua nazionale, l'addio di Leonardo come direttore generale (il brasiliano è diventato il nuovo direttore tecnico del Paris Saint Germain) avrebbe fatto saltare il possibile trasferimento di Everton alla società milanese.

Il mercato della Juventus

Se Everton può rappresentare una possibilità concreta per la Juventus, non solo però da escludere altri importati investimenti per i bianconeri. Ad esempio, in caso di cessione di Khedira e Matuidi potrebbe arrivare un nuovo centrocampista: il sogno resta Paul Pogba, in uscita dal Manchester United. Per quanto riguarda il settore avanzato, potrebbero partire anche Mandzukic (interessa al Manchester United) e Dybala (piace al Tottenham) ma in questo le società inglesi devono fare in fretta in quanto il Calciomercato inglese chiude l'8 agosto.

In caso di cessioni dei due giocatori, potrebbe arrivare almeno una punta: su tutti piace Icardi, punta oramai fuori rosa all'Inter.